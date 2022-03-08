內門宋江陣回來了！「宋江大宴」也不缺席　26日席開60桌

▲高雄內門宋江陣是節慶盛事。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

睽違2年，高雄市重要節慶盛事「內門宋江陣」將復辦！民眾最懷念的「宋江大宴」也不缺席，現場並搭配宋江陣的演出及水舞煙火秀，9日開放訂桌，26日於內門順賢宮開席。

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▲2022高雄內門宋江陣邀請男團B.T.O.D跨界合作。（圖／高雄市觀光局提供）

2022台灣燈會在高雄圓滿落幕後，高雄熱鬧不減，緊接而來、睽違2年的重要節慶盛事「高雄內門宋江陣」活動，將於3月25日晚間於內門順賢宮展開，橫跨3月26、27日及清明連假(4月2日至5日)，以「Battle」展演作為重要元素，邀請包括傳統的夏梅林宋江陣、在地順賢宮宋江陣表演，以及台灣戲曲學院、中華藝校、台南大學等大專院校展現年輕創意，另外更邀請男團B.T.O.D、十鼓擊樂團進行跨界合作，帶入流行樂及街舞元素，期待讓更多年輕族群喜歡上宋江陣的傳統文化與歷史底蘊、讓更多人看見內門

▲▼傳統、創意宋江陣今年同台展演。（圖／記者許宥孺翻攝）

同時，最受民眾懷念的內門總舖師辦桌「宋江大宴」也不缺席，將於3月26日由南北大廚聯手，隆重開桌！好手藝料理上菜，讓民眾回味久違的團聚好滋味。大宴將於3月9日下午5:00起在官網及臉書開放訂桌。

觀光局周玲妏局長表示，高雄內門為台灣宋江陣重要發展地，南北前兩年受到疫情影響停辦相關活動，今年融合創新街舞元素，傳統及創意宋江陣、街舞融合陣頭，以全新的姿態樣貌，回到大眾的視野。此次活動搭配2026年街舞霹靂舞納入青年奧運議題，規劃宋江陣與街舞做跨界結合，迸發台灣在地蘊藏的能量。

▲四大總舖師也「battle」競相推出好菜，邀大家訂桌。（圖／高雄市觀光局提供）

宋江陣活動中不可或缺的總舖師辦桌美食時尚饗宴，此次更加創新改變，讓內門再創高雄觀光指標！將於3月26日於內門順賢宮開席，邀請2021年經濟部商業司12大傳承臺菜餐廳之一的儂來餐廳主廚知名台菜王子黃景龍、內門在地總舖師：辦桌專家湯富隆-阿隆師、吳義雄-阿机師、陳美花師傅，讓他們30年的辦桌經驗展現出台灣食的文化。每位主廚負責15桌，計60桌，主廚們甚至已迫不及待拿出絕活開出菜單！

觀光局表示，民眾參與將以桌為單位，採預約制，一桌美味價新台幣1萬2000元，售完為止。此次Dinner Show不僅僅是一場晚宴而已，更是台灣精神、高雄價值、內門文化的展現。「宋江大宴」將於3月9日下午5:00起於高雄內門宋江陣臉書及官網開放訂購，屆時，將同步公佈吮指菜單，精彩可期！