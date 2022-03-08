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永康警打擊犯罪除「三害」　警長方仰寧慰勞表揚有功員警

▲台南市警永康分局積極除「三害」，市警局長方仰寧親自慰勞表揚有功員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警永康分局積極除「三害」，市警局長方仰寧親自慰勞表揚有功員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康警分局228連假迄今持續打擊犯罪不手軟，除成功查獲毒品通緝犯，及時扣押5百公克毒品，又破獲28人天九牌職業賭場及逮捕詐欺車手，「毒品、賭博及詐欺」都是治安毒瘤，民眾深惡痛絕，警方積極除「三害」，市警局長方仰寧親自頒發破案茶，慰勉有功員警辛勞。

2月25日永康分局查獲毒品通緝犯凃姓男子到案，並當場查扣毒品海洛因、安非他命、大麻合計約500公克；3月6日凌晨在小東路民宅地下室破獲天九牌職業賭場，送辦賭場負責人、工作把風人員及賭客共計28人；當日下午3時又逮獲詐欺車手1名，揭發冒充烏俄戰爭軍官假戀愛真詐財詐欺案，及時攔阻被害人遭詐騙15萬元，依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦；此外2022年1至2月底，取締酒後駕車142件，較去年同期126件，取締能量提升16件， A2類交通事故與去年同期相比減少24人，明顯提升取締酒駕量能，降低意外事故發生，局長方仰寧對於偵辦員警的辛勞與努力高度肯定，並表示永康分局上下一心士氣高昂，近期緝毒、打詐又掃蕩職業大賭場，維護治安成效卓越，勉勵持續刨根、溯源，全力查緝犯罪分子，以淨化治安讓民眾有感。

永康警分局甘炎民表示，毒品、賭博與詐欺等犯罪，常衍生許多金錢利益、債務糾紛，若不加以剷除，不僅害人瞬間傾家蕩產，造成妻離子散，更帶來更多暴力犯罪，嚴重危害社會治安，影響民眾對治安的信心甚鉅，永康警有決心嚴加查緝，不會鬆懈也不會手軟，並呼籲民眾千萬不要心存僥倖，切勿以身試法。

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