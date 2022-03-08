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父母帶2孩逃難全遭擊斃　澤倫斯基嗆追殺「害死百姓的每個混蛋」

▲▼澤倫斯基宣布，烏克蘭將成立軍團，讓外籍人士加入，共同抵禦俄軍入侵。（圖／烏克蘭總統辦公室）

▲澤倫斯基譴責射殺百姓個俄軍。（圖／烏克蘭總統辦公室）

記者吳美依／綜合報導

位於烏克蘭首都基輔近郊的伊爾平市（Irpin）6日遭到猛烈砲擊，大批平民試圖逃離戰火卻遭俄軍射殺，一對父母帶著2名年幼孩子逃亡時，也不幸魂斷槍下，現場照片震撼全球。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）7日談及此事，誓言追捕並且殺害每一個謀殺百姓的「混蛋」。

根據現場畫面，一名母親與2名年幼孩子陳屍街頭，他們全都身中槍傷，當場喪命；父親則在不遠處倒地身亡，行李箱還掉在旁邊。此外，現場還有十幾名烏克蘭士兵，但似乎並非前往戰鬥，而是協助平民疏散。官方尚未確認死者資訊，但有報導指出，死者為一對父母及8歲女兒與10多歲的兒子。

▲▼俄軍殘忍射殺想要逃離戰火的平民，母親和2名年幼孩子陳屍路邊。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄軍射殺想要逃離戰火的平民，母親和2名年幼孩子陳屍路邊。（圖／達志影像／美聯社）

澤倫斯基7日深夜談到伊爾平市事件，「烏克蘭有多少家庭這樣死去？我們不會原諒也不會忘記，我們將懲罰每一個在我們國土及這場戰事中犯下暴行的人，我們將找到每個射擊我們城市、我們人民，發射火箭轟炸我們土地，以及下令按下啟動鈕的混蛋。除了墳墓，你們在地球上將遍尋不著安寧之地。」

歐盟7日表示，烏克蘭多達500萬人流離失所，170萬人已經逃離該國。澤倫斯基7日也抨擊，俄羅斯承諾停火、設立人道走廊，卻又違背承諾，「這是謀殺，蓄意謀殺。」他再度呼籲西方各國在烏克蘭上空設立禁飛區，「侵略者的明目張膽是一個明確信號，表明對俄羅斯的制裁是不夠的。」

 

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