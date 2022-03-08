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南韓大選明粉墨登場！「2大候選人」爭議一次看　開票時間點出爐

▲▼南韓將於9日實施總統大選，由左至右為主要政黨候選人李在明、尹錫悅、沈相奵。（圖／路透社）

▲南韓將於9日實施總統大選，由左至右為主要政黨候選人李在明、尹錫悅、沈相奵。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓即將於明（9）日舉行第20屆總統大選，約4420萬選民將透過投票決定大韓民國未來5年的命運。在變化多端的國際局勢中，不僅得面臨俄烏戰爭、美中兩國矛盾衝突，其中更牽動著北韓（朝鮮）與南北韓局勢，且包括新冠肺炎確診者激增、房價居高不下等國內議題，考驗著下一任總統的智慧。

根據《韓聯社》報導，南韓國會曾於2019年12月27日修法通過下修選舉年齡至18歲，並從2020年4月15日總選（國會議員選舉）起開始實施，9日實施的本屆總統大選中，滿18歲以上的選民總共為4419萬7692人，全國將設置1萬4464個投票場所，選民人數比2020年總選多出20萬3445人、比2017年第19屆總統大選多出171萬7982人。

屆時，南韓現任總統將於5月9日卸任，而新任總統則於5月10日就職。目前南韓尚未完成修憲，因此總統5年一任，之後不得連任。

　＊事前投票

其中，於本月4、5日所實施的「事前投票」中，共有1632萬3602人參與投票，事前投票率為36.93%，創下2014年導入事前投票制度以來的最高紀錄。

▲▼南韓於4、5日實施總統大選「事前投票」，然而確診者投票時卻爆發多起爭議。（圖／達志影像）

▲南韓4、5日實施總統大選「事前投票」，投票率為36.93%。（圖／達志影像）

9日實施的正式投票，預計上午6時起實施至下午7時30分（台灣時間下午6時30分），一般選民的投票時間為上午6時至下午6時、新冠確診與隔離者的投票時間則為下午6時至下午7時30分。

報導指出，先前在4、5日所實施的「事前投票」中，雖然確診與隔離者的投票時間為下午5至6時，然而卻未能與一般未確診的選民做出區隔，導致選舉傳出種種亂象，包括確診者須排隊超過1至2小時、選票信封中出現已蓋過章的選票、圈票處設置在倉庫或停車場、選務人員領取選票時間過長造成延遲等。

為此，中央選舉管理委員會決定在正式投票實施的該日，區隔一般選民、確診與隔離者選民的投票時間，並承諾確診與隔離者選民可直接將選票投進投票箱。

　＊「出口民調」與大選結果出爐時間點預測

南韓三大電視台KBS、MBC、SBS將在選舉結束後，於晚間7時30分共同公佈「出口民調」（출구조사，Exit Poll）結果，接受調查的選民預計將達8萬5千多人，來自全國330個投票所，而JTBC將另外進行出口民調調查，進行方式與前述相同。

從歷屆南韓大選開票結果來看，預計投票隔日上午6至7時以前會完成所有開票，而回顧2017年第19屆總統選舉，共同民主黨候選人文在寅則於投票該日晚間11時（台灣時間晚間10時）左右確定當選；不過本屆大選因新冠確診隔離者選民眾多，預估開票與結果正式出爐的時間點會往後延。

▲▼南韓第20屆總統4位候選人於2日參與最後一輪電視辯論會，由左至右為正義黨沈相奵、國民力量尹錫悅、國民的黨安哲秀、共同民主黨李在明，其中安哲秀與尹錫悅整合，宣布退出大選。（圖／路透社）

▲南韓第20屆總統4位候選人於2日參與最後一輪電視辯論會，由左至右為正義黨沈相奵、國民力量尹錫悅、國民的黨安哲秀、共同民主黨李在明，其中安哲秀與尹錫悅整合，宣布退出大選。（圖／路透社）

　＊本屆總統候選人與相關爭議

據悉，南韓第20屆總統大選原本共計14位候選人，包括共同民主黨李在明、國民力量尹錫悅、國民的黨安哲秀、正義黨沈相奵，最後安哲秀宣布與尹錫悅整合（單一化）而宣布辭選、金東兖（김동연，前副總理兼企劃財政部長）則宣布與李在明整合，形成李在明與尹錫悅「兩強相爭」之勢。

此次大選被稱為「史上非好感選舉」，李在明、尹錫悅各種失言與爭議頻傳，包括李在明過去以髒話辱罵兄嫂的音檔曝光、曾以市長職權強制送胞兄進精神病院，尹錫悅則曾在電視辯論會時在手掌寫上漢字「王」，其野心不言而喻，而尹更被爆料信奉當地巫俗信仰，將其追隨的法師推薦至助選團隊內工作。

另外，李、尹兩人的配偶也曾被爆出多起爭議！其中，李在明妻子金惠慶（김혜경，音譯）曾在李在明擔任京畿道知事時，多次使喚京畿道廳公務員跑腿，以公費刷卡購買韓牛、河豚、壽司等高級食材。

▼共同民主黨總統候選人李在明配偶金惠慶驚爆使喚公務員進行跑腿、買食材等各種雜務。（圖／達志影像）

▲▼南韓共同民主黨總統候選人李在明配偶金惠慶驚爆使喚公務員進行跑腿、買食材等各種雜務。（圖／達志影像）

▲▼尹錫悅之妻金建希26日下午在國民力量總部召開記者會致歉。（圖／CFP）

▲國民力量總統候選人尹錫悅之妻金建希。（圖／CFP）

尹錫悅的妻子金建希（김건희）在大學擔任兼職代課講師時，則被爆出偽造履歷表上的學經歷多達20處，不僅謊稱曾擔任「副教授」，甚至就讀淑明女子大學教育研究所美術教育學時，其著述的論文抄襲比例達42%，而金建希過去與某網媒記者的通話音檔也隨之曝光。

不過，當地選民對「政黨輪替」的期盼，反而加深選舉熱度，預估本屆大選投票率有望罕見超過8成。

　＊現任總統文在寅的交接計畫

如今全球面臨俄羅斯入侵烏克蘭，在俄烏戰爭爆發後，南韓也被莫斯科當局宣布進入「不友善國家」名單，面對可能牽動兩韓局勢等種種外交、國防危機，南韓現任總統文在寅今（8）日在青瓦台召開國務會議時表示，將會在大選結束後，與下屆總統當選人商討外交、國防、經濟、能源、新興技術等議題，確保新政府能有效完成交接工作。

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