俄軍500kg「FAB-500炸彈」對準民宅　他po照心寒：專門屠殺百姓

烏俄戰火持續延燒,自從俄羅斯軍方對基輔投下導彈後,多個烏克蘭城市接連遭到攻擊,距離基輔約160公里的郊區切爾尼戈夫(Chernihiv)甚至傳出,俄軍使用重達500公斤的未爆彈砸進民宅。

烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)在推特上發布一張照片,其中可見到位於切爾尼戈夫一處民宅中竟然出現一顆500公斤巨型導彈,「這顆導彈雖然沒有爆炸,可是其他顆都爆炸了,殺害了無辜男性、女性和兒童」。

庫列巴希望這張照片能幫助提醒世人,正視烏克蘭現在所面臨的處境,「幫助我們保護人民免受野蠻俄羅斯的傷害,幫助我們關閉領空,為我們提供戰鬥機,做點什麼吧」。

外媒報導,重達500公斤的未爆彈很有可能是殺傷力強大的FAB-500炸彈。曾分享相關照片的切爾尼戈夫地方官喬斯(Vyacheslav Chaus)表示,這種武器通常用來攻擊軍事設施或強化建築,俄軍這次居然拿來對付一般居民,光是一天上午當地便發現3枚類似的未爆彈。

