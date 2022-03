烏克蘭逮住俄軍2大「致命弱點」　擊殺少將參謀長！內部通話流出

▲俄羅斯陸軍少將格拉西莫夫(Vitaliy Gerasimov)在烏克蘭第二大城哈爾科夫陣亡。(圖/翻攝自Facebook/烏克蘭國防部情報總局)

記者張寧倢/綜合外電報導

烏克蘭國防部情報總局7日宣布,烏軍在第二大城哈爾科夫附近擊殺了俄國聯兵軍團參謀長、陸軍少將格拉西莫夫(Vitaliy Gerasimov),「這是占領軍高級指揮官的又一折損。」聲明還透露了俄軍2大「關鍵弱點」,俄軍在內部通訊與撤離受損部隊方面存在「嚴重問題」。俄國安全高官接到死訊的通話更被流出。

根據美國CNBC報導,烏克蘭國防部情報總局表示,俄羅斯中央軍區第41聯兵軍團的第一副司令、參謀長格拉西莫夫少將已被「清算」,而與他的陣亡相關的情報顯示,俄羅斯軍隊在通訊、撤離受損部隊方面存在「嚴重問題」。

網路調查新聞機構Bellingcat報導指出,一名俄羅斯聯邦安全局(FSB)高級官員接到一通來自前線的電話,向他通報了格拉西莫夫的死訊,但這段通話卻透過開源軟體而被烏克蘭情報單位所掌握,間接證實了格拉西莫夫之死。

Bellingcat執行長Christo Grozev推文稱,更糟的是,駐守烏克蘭的俄國安全官員在通話中還說,軍隊已經失去安全通信,只能改以使用當地的sim卡打回俄羅斯,不過,通話也因此遭到攔截。

His boss, who makes a looong pause when he hears the news of Gerassimov's death (before swearing), is Dmitry Shevchenko, a senior FSB officer from Tula. We identified him by searching for his phone (published by Ukrainian military Intel) in open source lookup apps. pic.twitter.com/VyNAytitnK