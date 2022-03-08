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烏克蘭逮住俄軍2大「致命弱點」　擊殺少將參謀長！內部通話流出

▲▼俄羅斯少將維塔利•格拉西莫夫（Vitaliy Gerasimov）在烏克蘭第二大城哈爾科夫陣亡。（圖／翻攝自Facebook／烏克蘭國防部情報局）

▲俄羅斯陸軍少將格拉西莫夫（Vitaliy Gerasimov）在烏克蘭第二大城哈爾科夫陣亡。（圖／翻攝自Facebook／烏克蘭國防部情報總局）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭國防部情報總局7日宣布，烏軍在第二大城哈爾科夫附近擊殺了俄國聯兵軍團參謀長、陸軍少將格拉西莫夫（Vitaliy Gerasimov），「這是占領軍高級指揮官的又一折損。」聲明還透露了俄軍2大「關鍵弱點」，俄軍在內部通訊與撤離受損部隊方面存在「嚴重問題」。俄國安全高官接到死訊的通話更被流出。

根據美國CNBC報導，烏克蘭國防部情報總局表示，俄羅斯中央軍區第41聯兵軍團的第一副司令、參謀長格拉西莫夫少將已被「清算」，而與他的陣亡相關的情報顯示，俄羅斯軍隊在通訊、撤離受損部隊方面存在「嚴重問題」。

網路調查新聞機構Bellingcat報導指出，一名俄羅斯聯邦安全局（FSB）高級官員接到一通來自前線的電話，向他通報了格拉西莫夫的死訊，但這段通話卻透過開源軟體而被烏克蘭情報單位所掌握，間接證實了格拉西莫夫之死。

Bellingcat執行長Christo Grozev推文稱，更糟的是，駐守烏克蘭的俄國安全官員在通話中還說，軍隊已經失去安全通信，只能改以使用當地的sim卡打回俄羅斯，不過，通話也因此遭到攔截。

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