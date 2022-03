俄砲彈轟進小鎮麵包廠　炸死烏克蘭13平民！廢墟中拉出屍體

▲俄軍空襲砲彈擊中麵包工廠,造成13人喪命。圖為烏克蘭士兵協助民眾逃難。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/編譯

俄羅斯軍隊砲火猛烈,烏克蘭國家緊急服務單位(State Emergency Service of Ukraine)7日表示,首都基輔以西50公里的城鎮馬卡里夫(Makariv)一家麵包工廠遭遇空襲,救難人員成功從廢墟中救出5人,但同時也尋獲13具屍體。網路流傳畫面顯示,砲彈疑似引發熊熊大火,消防員注水灌救。

Today:



13 lives lost in airstrike that hit bread factory in Makariv, #Kyiv #Ukraine️



5 people rescued from rumble.#UkraineRussianWar pic.twitter.com/ovsZiLJrJ2