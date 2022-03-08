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傳普丁雇15萬敘利亞傭兵！美國防部證實了：將派500美軍協防北約

▲▼俄羅斯進攻烏克蘭首都基輔的戰局仍陷入膠著。（圖／路透社）

▲俄羅斯進攻烏克蘭首都基輔的戰局仍陷入膠著。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

先前《華爾街日報》曾引述4名美國官員說法表示，俄羅斯有意從敘利亞徵集近20萬名擅長城市巷戰的敘利亞傭兵，遠赴烏克蘭突破首都基輔戰線。對此，美國國防部發言人證實該則報導的可信度，同時表示美國將派出500多名士兵協防北約，佈署至波蘭、羅馬尼亞、德國、希臘。

根據美媒《CNN》報導，美國國防部發言人柯比（John Kirby）於當地時間7日表示，五角大廈認為《華爾街日報》報導是真實的，該則報導指出俄羅斯總統普丁正在試圖招募外國軍隊，特別是來自敘利亞的傭兵。

柯比表示，「確實有跡象證實該則報導，我們發現數量大概是超過15萬名的士兵，目前俄軍在烏克蘭的行軍停滯不前，尤其是在北方，普丁發現在這場戰爭中，確實有必要招募外國戰士。」

科比也於7日透露，美國將會另外分派500多名士兵前往歐洲，佈署至波蘭、羅馬尼亞、德國、希臘，以求加強北約側翼駐防，協助計有派駐歐洲的美國軍隊，共同抵抗俄羅斯入侵烏克蘭，同時美國還會從華盛頓州斯坡坎費爾菲爾德空軍基地向希臘派遣KC-135空中加油機、150名加油支援人員。

另外，科比也分析目前俄烏戰爭的最新情勢，指出俄軍將更依賴「遠程火力」進攻，包括使用轟炸、導彈襲擊、對準城市中心的遠程火砲，而目前俄軍尚未在地面上進行大規模攻擊，「美國認為俄軍不會控制烏克蘭首都基輔。我們認為，俄軍的目標是奪取馬力波（Mariupol）。」

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