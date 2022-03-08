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南韓執政黨魁慘遭鐵鎚重擊！今強勢出院造勢　頭包繃帶擁抱李在明

▲▼南韓共同民主黨黨魁宋永吉。（圖／達志影像）

▲南韓共同民主黨黨魁宋永吉。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓第20屆總統大選處於倒數階段，不過共同民主黨（現執政黨）黨魁宋永吉卻於昨（7）日中午首爾新村一場造勢活動中，遭到70多歲男子持鐵槌朝頭部攻擊，緊急送醫治療。所幸，宋永吉遭受攻擊時避開重要部位，而他也於今（8）上午宣布出院，並包著繃帶參與黨內候選人李在明的造勢活動。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，宋永吉於8日中午12時5分在首爾新村參與造勢活動時，慘遭一名70多歲的男性YouTuber持鐵槌朝頭部攻擊，而他出院後便在臉書發文表示，「雖然我遭人拿鐵鎚攻擊後腦杓，不過幸好避開了致命部位，沒有造成腦出血，拚著今天出院，為的就是參與選前最後一場造勢活動。」

▲▼宋永吉遭男子持鐵鎚攻擊的畫面曝光。（圖／翻攝自韓網）

▲宋永吉遭男子持鐵鎚攻擊的畫面曝光。（圖／翻攝自韓網）

宋永吉出院後，旋即於8日上午前往為首爾汝矣島的共同民主黨總部，只見他頭部包著繃帶，與黨內總統候選人李在明擁抱、握手致意。宋永吉在臉書表示，「李在明民主黨政府將竭盡所能，不會輕忽任何小事、傾聽民意，部分選民討厭我們，轉而投給尹錫悅與安哲秀陣營，對此我們也會傾聽他們的聲音。」

宋永吉表示，「達成團結國民的李在明政府，將會匯集全國民的力量，將危機轉變為機會！」

根據韓媒《中央日報》，攻擊宋永吉的70多歲男性，其實是共同民主黨內部的支持者，在其個人經營的YouTube頻道中，可以見到他發佈的影片中多次表達對於李在明的支持；然而在其頻道中也可以看到，該名男性對共同民主黨黨魁宋永吉、國民力量候選人尹錫悅大表不滿，影片標題大多為，「謀逆君王的宋永吉」、「反民族行為者宋永吉下台吧」。

▲▼持鐵鎚攻擊宋永吉的男性，其實是共同民主黨的支持者。（圖／達志影像）

▲持鐵鎚攻擊宋永吉的男性，其實是共同民主黨的支持者(右2)。（圖／達志影像）

而其個人頻道中的影片，也大多為20屆總統大選造勢活動展開後所拍攝，包括在首爾光化門、蠶室、龍山站等李在明與宋永吉所在的造勢現場。

事發後，共同民主黨選舉對策委員會也發文嚴厲譴責該行為，「以暴力妨害選舉活動，對於民主主義而言是嚴重威脅！」

據悉，宋永吉將會參加選前剩下的造勢活動，包括國際婦女節相關活動、登上KBS晚間9時新聞。

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