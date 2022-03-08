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烏俄消耗戰！俄擬「狂炸城市」逼投降　烏克蘭游擊巷戰擋攻勢

▲▼俄軍入侵烏克蘭後，博羅江卡一條街道可以見到疑似俄軍裝甲車被摧毀。（圖／路透社）

▲俄軍入侵烏克蘭後，博羅江卡一條街道可以見到疑似俄軍裝甲車被摧毀。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合外電報導

西方情報官員警告，烏俄衝突已經變成一場「折磨的消耗戰」，俄軍戰略轉為「緩慢殲滅」烏克蘭，正在引入更重型、更具毀滅性的武器，加大力道轟炸城市及平民。但美國軍事專家倫登（Douglas London）表示，儘管烏克蘭人數及武力相對劣勢，越來越多武裝平民採用「縱深防禦」戰略，深入城市、巷弄、屋頂及隧道戰鬥，可望長時間擋住大規模攻擊。

CNN引述西方情報官員說法報導，由於烏克蘭頑強抵抗，加上俄軍後勤失誤，俄國總統普丁意識到「迅速推翻基輔」的計畫已經失敗。五角大廈相信，儘管俄軍目前在包圍主要城市、供應食物及燃料方面都不如預期，但很可能重新集結，發揮火力優勢；在最新戰略中，除了加大轟炸力道，還可能派出「成千上萬人」的部隊，造成大量平民死傷，並且導致被包圍的烏軍缺乏物資。

與此同時，五角大廈也指出，俄羅斯試圖招募敘利亞傭兵，加入烏克蘭戰爭，儘管目前尚不清楚招募人數多寡，也沒有證據顯示敘利亞武裝份子已抵烏克蘭，但官員表示，「值得注意的是，普丁認為他需要國外的戰士。」

▲▼ 在基輔火車站的烏克蘭士兵。（圖／路透）

▲烏克蘭士兵在基輔火車站集結。（圖／路透）

《華盛頓郵報》報導，普丁的行動進入更危險階段，烏克蘭撐過俄軍首波攻擊後，正在採取雙管齊下策略，一方面強化防守主要城市，一方面採取「打了就跑」戰術。美國退役陸軍軍官、麥迪遜政策論壇（Madison Policy Forum）城市戰略研究員史賓賽（John Spencer）表示，普丁似乎不會太快撤離，烏克蘭為了保住基輔，可能必須放棄二線城市，「在這個例子裡，沒有輸就是贏了，烏克蘭的戰略就是不要輸。」

CIA退休資深官員、華府智庫「中東研究所」研究員倫登（Douglas London）指出，面對人數及武力佔盡優勢的俄軍，若烏克蘭試圖反擊，較適合武裝突襲，而非大規模公開攻擊，甚至「必須轉向更大範圍的暴亂或地下城市行動。」他指出，如今烏克蘭各城市橋梁被炸毀，馬路堆滿輪胎及路障，平民也使用步槍、汽油彈等武器自衛，都是城市巷戰的展現。

▲▼烏克蘭基輔郊區伊爾平市(Irpin)連續多日遭俄軍砲擊，民眾逃離戰火。（圖／路透社）

▲烏克蘭基輔郊區伊爾平市（Irpin）連續多日遭俄軍砲擊，民眾紛紛逃離。（圖／路透社）

烏克蘭前國防部長、智庫「國防戰略中心」主席扎戈羅德努科（Andriy Zagorodnyuk）表示，「攻擊俄軍支援線」已經被證明是削弱俄軍優勢的重要戰略，烏克蘭軍方也建議志願民防部隊直接攻擊沒有武裝的俄軍油罐車。他解釋，俄軍缺乏燃料後，坦克及火箭砲車輛都成巨型路障，俄羅斯士兵動彈不得卻面臨烏軍進攻，只剩下兩個選項，待在原地卻可能遭受導彈攻擊，或者試圖徒步逃跑卻被擊斃或俘虜。

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