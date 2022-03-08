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南韓大選／確診者事前投票爆5大爭議！打開驚見「已蓋過章」　票扔紙箱惹議

▲▼南韓於4、5日實施總統大選「事前投票」，然而確診者投票時卻爆發多起爭議。（圖／達志影像）

▲南韓於4、5日實施總統大選的「事前投票」，然而確診者投票時卻爆發多起爭議。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓即將於明（9）日正式舉行第20屆總統大選，並於選舉結束後開票，然而在5日所實施的新冠確診、隔離者「事前投票」卻爆出多起爭議！包括投票現場竟使用泡麵紙箱、塑膠盒裝選票，違反秘密選舉（不記名投票）原則，甚至有選民打開信封時驚見已蓋過選舉印章的選票，且確診者與一般選民的行徑動線未明顯區分。

根據《朝鮮日報》等韓媒報導，南韓政府於本月4、5日實施「事前投票」，讓9日未能返回戶籍地投票的選民能在任何一投票所投下神聖的一票，其中當局規定新冠確診與隔離者須於5日下午5時起抵達指定場所投票，然而當局在動線上未能審慎規劃，造成全國臨時投票所傳出至少5大項爭議。

目前南韓新冠疫情猖獗，在Omicron病毒急遽擴散下，造成近來每天至少新增10、20多萬的確診者。

　＊選票居然隨意放置在塑膠盒
 依照當局規定，新冠確診與隔離者須於5日下午5時起獲得外出允許後，在經過當局確認身份後，分別前往臨時事前投票所，然而確診選民發現，當他們投完票後竟不是自己將選票投入選票箱，而是由選務人員代收，將選票放進泡麵紙箱、塑膠盒、購物袋、塑膠袋等，甚至泡麵紙箱上還專門用麥克筆寫上「確診者用」，紙箱封口大開。

選民們認為，此舉無疑是違反「秘密選舉」原則，懷疑自己的選票是否有確實進到投票箱內，一名46歲的朴姓選民更表示，直到投票前才知道自己無法親自將選票投入選票箱，令他大嘆，「這樣還能算是『直接選舉』嗎？」

▲▼選務人員收回選票後，竟放進塑膠籃或泡麵紙箱內，而非選票箱中。（圖／翻攝自韓網）

▲選務人員收回選票後，竟放進塑膠籃或泡麵紙箱內，而非選票箱中。（圖／翻攝自韓網）

　＊部分地區選民發現「蓋過章」的選票
 在台灣，選民蓋完選票印章後，可以將選票對折直接投入選票箱；然而在南韓，為了確實遵守「秘密選舉」原則，實施事前投票時，選民在蓋完章後，還會將選票放進信封袋內，才能投入選票箱，完成選舉程序，而事後這些裝進信封袋裡的選票，將會送返選民所在的戶籍地，進行開票程序。

不過部份地區的投票所，卻傳出部份確診選民在打開信封袋時，驚見裡面裝有已蓋過選舉印章的選票，包括投給共同民主黨候選人李在明、國民力量尹錫悅的選票。釜山市蓮堤區蓮山4洞就至少有6名選民拿到裝有蓋過印張選票的信封袋、首爾市恩平區新寺1洞也有選民投訴，拿到裝有投給李在明的信封袋。

　＊現場未見各政黨派出的參觀人
 根據南韓選舉管理委員會規定，現場不僅只有選務人員，還包括各政黨推薦的參觀人巡視投開票所選舉現場。然而，有選民指出，在進行事前投票時並未見到各政黨派出的參觀人，只有見到選務人員獨自遞給確診者選票、或收回已蓋過章的選票。

▲▼臨時投票所的圈票處竟設置在堆滿雜物的倉庫內，圖中地點位於釜山。（圖／翻攝自韓網）

▲臨時投票所的圈票處竟設置在堆滿雜物的倉庫內，圖中地點位於釜山。（圖／翻攝自韓網）

　＊倉庫竟成為臨時投票所
 部份確診者表示，確診與隔離者所在的臨時投票所，竟然設置在堆滿雜物的倉庫、停車場。釜山市海雲台區盤如1洞的選民表示，圈票處一旁竟擺放腳踏車、鞋櫃、冰櫃等，確診隔離者排隊擠爆現場，甚至還排到戶外，在戶外等候1小時，現場抱怨聲此起彼落。

而選務人員在確認選民身份時，持身分證至一般選民投票所拿取選票，在如此來來回回的過程中，也消耗不少時間。京畿道城南市亭子3洞住民中心甚至傳出，有確診者在排隊等候投票時昏倒。

　＊確診者、非確診者動線混亂
 選舉管理委員會聲稱，已確實做好區隔確診者、非確診者的動線。然而，陸續傳出有選民指控，部份確診者會趁亂潛入一般選民的隊列等候領取選票。

－－－

儘管本屆南韓總統大選「事前投票」投票率為36.93%，創下引進該制度後的最高紀錄，不過選舉亂象與爭議頻傳，使得中央選舉管理委員會遭朝野兩黨非議，為此中央選舉管理委員長盧貞姬（노정희）於今（8）日上午11時召開記者會致歉。

而中央選舉管理委員會承諾，明（9）日所實施的正式投票中，會讓尚未投票的確診者從晚間6時起開始投票，且可將選票直接投進選票箱。

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