俄國臨終癌症病童　被迫站寒冷雪地「排Z字」挺普丁開戰

▲俄羅斯罹癌病童被迫在寒冷雪地中排Z字，以示對普丁入侵烏克蘭的支持。（圖／翻攝自推特@mediazzona）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭後，國內反戰聲浪遭到總統普丁（Vladimir Putin）強烈鎮壓，估計有1.3萬名抗議者遭逮捕。外媒消息指出，俄國一家臨終關懷醫院的罹癌病童被迫在寒冷雪地裡列隊，排成Z字合照，以表示支持俄羅斯出兵烏克蘭。

根據英國《每日電訊報》報導，字母Z在俄文中代表「За победу」意即為了勝利。俄羅斯韃靼斯坦共和國首都喀山市（Kazan）一家癌症慈善機構負責人瓦維洛夫（Vladimir Vavilov）舉辦了一場活動，讓病危的罹癌兒童和家長在冰天雪地裡排排站，用人體組成一個巨大的Z字形，再用無人機拍下這個畫面上傳在臨終關懷醫院的網站上。

瓦維洛夫表示，「我們的病人和整個團隊都參加了，總共大約60人，人們排成字母Z的隊形。我們左手拿著印有頓內茨克、盧甘斯克與韃靼斯坦共和國的國旗圖樣的傳單，右手則緊握成拳頭。」

▲俄20歲體操選手庫利亞克胸前「Z」字，引起全世界怒火。 （圖／翻攝自推特／rwesthead）

報導指出，一開始Z字只是少數人用來表示對俄羅斯士兵的支持，然而，如今在官方的支持下，似乎已經成為主流並對外推向國際。俄羅斯20歲體操小將庫利亞克（Ivan Kuliak）在世界盃杜哈站贏得雙槓銅牌，站上頒獎台時卻在胸前貼上Z字，力挺普丁入侵烏克蘭。社交媒體上也有影片顯示，數百輛貼有Z字的車輛出現在俄國主要城市，按著喇叭並揮舞國旗。

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