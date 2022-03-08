烏南戰略港市傳出「連續爆炸聲」　俄黑海艦隊疑導彈轟炸

▲烏軍疑擊沉俄巡邏艦畢可夫號。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭南部重要戰略港市敖德薩（Odesa），7日深夜傳出連續爆炸聲，據了解，疑似是在外海的俄羅斯黑海艦隊發射導彈攻擊，烏克蘭防空系統反制傳出的爆炸聲。敖德薩的戰事似乎正在升級當中，莫斯科當局將該城視為戰略價值極高的地點。

BBC報導，敖德薩7日晚間傳出3到4聲的巨大爆炸聲響，根據獲得的消息，應該是烏克蘭防空系統攔截多顆導彈造成的爆炸，導彈由敖德薩外海的俄羅斯軍艦發射。

烏軍6日發布影片指出，黑海艦隊的一艘船艦被烏軍飛彈精準擊中，影片裡士兵大聲歡呼。消息指出可能是烏方MLRS多管火箭發射系統立下的功勞，而疑似被擊沉的俄軍軍艦，被指是2018年底才下水的22160型畢可夫號巡邏艦。

▲▼敖德薩留守軍人和民眾，連續多天在城市布防。（圖／路透）

俄軍從克里米亞北侵，在苦戰多天後終於拿下烏軍戰略要地赫爾松（Kherson），正在西近接近敖德薩。此前敖德薩全城布防多日，包括在主要街道上擺放大量障礙物，阻擋未來俄軍坦克或裝甲車深入城內，全民更動員起來在沿岸地區堆放沙包等。

敖德薩的宵禁每晚7點開始，7日開始空襲警報已響超過1個小時。黑海艦隊在外海重新部署接近完成，隨時可能展開轟炸。