「台灣試管嬰兒之父」遭控拒付2000萬尾款　包商怒指：真的很賴皮

▲名醫曾啟瑞夫婦所開設的「TFC臺北婦產科診所生殖中心」位在全台最貴商辦的微風南山大樓，卻爆出拒付千萬裝潢款官司。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

開設在微風南山14樓，號稱全台北最高檔婦產科以及生育中心「TFC臺北婦產科診所生殖中心」（簡稱TFC），是由「台灣試管嬰兒之父」曾啟瑞領軍，於2020年3月盛大開幕，不過，一位裝潢包商A先生（化名）出面指控TFC賴帳，不但拖欠尾款2千多萬元，更以延期完工等名義提告求償，法院去年底一審判決TFC須賠償尾款和利息總計約3000萬，但TFC仍遲遲未還錢。

工程包商A先生表示，這2年因為疫情影響，接案量萎縮，看著長年合作東家「簡兆芝裝潢設計公司」遭拖欠款項，還為了員工生計不得已申請政府補助，因此決定出面控訴。

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遭指控的「TFC臺北婦產科診所生殖中心」坐落於台北市信義區的微風南山廣場大樓，地面樓層有48層，號稱是打敗台北101、全台最貴商辦大樓。簡兆芝裝潢設計公司2018年接下勤業眾信會計師總部標案、7千坪的裝潢工程，完工後又接下同棟大樓、位於14樓的TFC裝潢案，該中心主打高檔裝潢，總預算近9千萬元，雙方簽下顧問、設計以及工程3合約。

據了解，TFC告訴簡兆芝設計公司「在微風南山裡『開診所』」委託裝潢，設計公司遂以「診所」類別進行設計，同時在2019年5月29日將防災報告書送往營建署審查，但等了近4個月，卻遲遲未取得營建署核發許可。

幾經側面了解後才發現，由於微風南山是「超高樓層建築」，營建署對於TFC是否有進行麻醉等醫療行為，可能導致病患無能力避難一事有疑慮，才遲遲沒有核發裝修許可，最後是由TFC出具切結書，表示「空間內並無接生行為或因診療行為導致病患無自行避難之能力」，營建署最終才同意放行，但也使得裝潢日程因此被拖延。

A先生表示，因為營建署有疑慮，幾經波折後也延誤到裝潢完工的驗收期程，不過更奇怪的是TFC竟遲遲未給付尾款2千多萬元，簡兆芝設計公司起先並未催討，但等到最後等來的卻是對方的訴訟提告。TFC表示裝潢延期、品質有問題，不但未支付2千多萬元工程尾款，還要求簡兆芝設計公司賠償700多萬元的租金、延遲開業等損失，雙方至此撕破臉互告。

去年11月法院一審判決出爐，工程款部分TFC被判敗訴，須支付尾款加上利息等總計約3千多萬元；不過，法院也認定簡兆芝設計公司在使用執照變更申請，以及防火避難設計評定作業申請有疏失，TFC可獲賠21萬多元，不過TFC不服判決，決定上訴。

▲律師李岳洋表示，一審判決TFC得清償拖欠的尾款和利息，但對方仍舊不付，他更曝光當時院方曾簽下切結書，營建署才許可其防火避難計畫。

「TFC真的很賴皮！」簡兆芝代表律師李岳洋嘆氣，雖然判決TFC要清償尾款，但對方遲遲沒有還款動作也未做任何表示，「高檔生殖中心幫忙培育國家幼苗，竟態度高傲，似乎擺明就是不還錢」，這也讓設計公司嚥不下這口氣，不排除未來繼續對簿公堂「戰到底！」

身兼TFC副執行長以及台北醫學科技股份有限公司負責人的常玉慧，針對與簡兆芝室內設計公司糾紛表示「我真不該相信對方」，她指出當初簽約時室內設計公司承諾半年就能完工，雙方白紙黑字簽下合約，計畫2019年9月開業，未料，對方卻未履約、一拖就是半年，害她們蒙受高額損失，加上對裝潢品質有爭議才會提告，「我們不是不付錢，而是裝潢有問題雙方還未談出個結果」。

她更怒控雙方撕破臉後，室內設計公司動作頻頻，向北市衛生局和建管處等單位檢舉TFC，但均被駁回，她澄清中心一切合法，TFC替病患進行取卵或植入時，有提供部分患者「鎮定處置」，但與「全身麻醉」完全不同。

常玉慧說整起事件自己才是受害者，「一群好醫生遭室內設計公司欺壓，且TFC生殖中心是跟台北醫學科技股份有限公司租房子，因無法開業蒙受損失，才由『房東』台北醫學科技股份提告」。如今一審判決得還對方尾款3千萬，TFC只拿到21萬多元，她們無法接受，正準備上訴中。

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