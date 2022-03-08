　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「台灣試管嬰兒之父」遭控拒付2000萬尾款　包商怒指：真的很賴皮

名醫曾啟瑞夫婦所開設的「TFC臺北婦產科診所生殖中心」位在全台最貴商辦的微風南山大樓，卻爆出拒付千萬裝潢款官司。（示意圖／本刊繪圖組）

▲名醫曾啟瑞夫婦所開設的「TFC臺北婦產科診所生殖中心」位在全台最貴商辦的微風南山大樓，卻爆出拒付千萬裝潢款官司。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

開設在微風南山14樓，號稱全台北最高檔婦產科以及生育中心「TFC臺北婦產科診所生殖中心」（簡稱TFC），是由「台灣試管嬰兒之父」曾啟瑞領軍，於2020年3月盛大開幕，不過，一位裝潢包商A先生（化名）出面指控TFC賴帳，不但拖欠尾款2千多萬元，更以延期完工等名義提告求償，法院去年底一審判決TFC須賠償尾款和利息總計約3000萬，但TFC仍遲遲未還錢。

工程包商A先生表示，這2年因為疫情影響，接案量萎縮，看著長年合作東家「簡兆芝裝潢設計公司」遭拖欠款項，還為了員工生計不得已申請政府補助，因此決定出面控訴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

遭指控的「TFC臺北婦產科診所生殖中心」坐落於台北市信義區的微風南山廣場大樓，地面樓層有48層，號稱是打敗台北101、全台最貴商辦大樓。簡兆芝裝潢設計公司2018年接下勤業眾信會計師總部標案、7千坪的裝潢工程，完工後又接下同棟大樓、位於14樓的TFC裝潢案，該中心主打高檔裝潢，總預算近9千萬元，雙方簽下顧問、設計以及工程3合約。

據了解，TFC告訴簡兆芝設計公司「在微風南山裡『開診所』」委託裝潢，設計公司遂以「診所」類別進行設計，同時在2019年5月29日將防災報告書送往營建署審查，但等了近4個月，卻遲遲未取得營建署核發許可。

幾經側面了解後才發現，由於微風南山是「超高樓層建築」，營建署對於TFC是否有進行麻醉等醫療行為，可能導致病患無能力避難一事有疑慮，才遲遲沒有核發裝修許可，最後是由TFC出具切結書，表示「空間內並無接生行為或因診療行為導致病患無自行避難之能力」，營建署最終才同意放行，但也使得裝潢日程因此被拖延。

A先生表示，因為營建署有疑慮，幾經波折後也延誤到裝潢完工的驗收期程，不過更奇怪的是TFC竟遲遲未給付尾款2千多萬元，簡兆芝設計公司起先並未催討，但等到最後等來的卻是對方的訴訟提告。TFC表示裝潢延期、品質有問題，不但未支付2千多萬元工程尾款，還要求簡兆芝設計公司賠償700多萬元的租金、延遲開業等損失，雙方至此撕破臉互告。

去年11月法院一審判決出爐，工程款部分TFC被判敗訴，須支付尾款加上利息等總計約3千多萬元；不過，法院也認定簡兆芝設計公司在使用執照變更申請，以及防火避難設計評定作業申請有疏失，TFC可獲賠21萬多元，不過TFC不服判決，決定上訴。

律師李岳洋表示，一審判決TFC得清償拖欠的尾款和利息，但對方仍舊不付，他更曝光當時院方曾簽下切結書，營建署才許可其防火避難計畫。（圖／黃威彬攝）

▲律師李岳洋表示，一審判決TFC得清償拖欠的尾款和利息，但對方仍舊不付，他更曝光當時院方曾簽下切結書，營建署才許可其防火避難計畫。

「TFC真的很賴皮！」簡兆芝代表律師李岳洋嘆氣，雖然判決TFC要清償尾款，但對方遲遲沒有還款動作也未做任何表示，「高檔生殖中心幫忙培育國家幼苗，竟態度高傲，似乎擺明就是不還錢」，這也讓設計公司嚥不下這口氣，不排除未來繼續對簿公堂「戰到底！」

身兼TFC副執行長以及台北醫學科技股份有限公司負責人的常玉慧，針對與簡兆芝室內設計公司糾紛表示「我真不該相信對方」，她指出當初簽約時室內設計公司承諾半年就能完工，雙方白紙黑字簽下合約，計畫2019年9月開業，未料，對方卻未履約、一拖就是半年，害她們蒙受高額損失，加上對裝潢品質有爭議才會提告，「我們不是不付錢，而是裝潢有問題雙方還未談出個結果」。

她更怒控雙方撕破臉後，室內設計公司動作頻頻，向北市衛生局和建管處等單位檢舉TFC，但均被駁回，她澄清中心一切合法，TFC替病患進行取卵或植入時，有提供部分患者「鎮定處置」，但與「全身麻醉」完全不同。

常玉慧說整起事件自己才是受害者，「一群好醫生遭室內設計公司欺壓，且TFC生殖中心是跟台北醫學科技股份有限公司租房子，因無法開業蒙受損失，才由『房東』台北醫學科技股份提告」。如今一審判決得還對方尾款3千萬，TFC只拿到21萬多元，她們無法接受，正準備上訴中。

延伸閱讀
名醫惹議2／台灣試管嬰兒之父名氣響　生殖中心遭多次檢舉！查核全合格
還我佳作1／家長控學科競賽得獎名額縮水　原因竟是「獎狀紙不足」
攝後不理1／吳心緹寫真拍完不發「爽用免錢」　攝影師星光奈奈控被擺爛

►白色情人節就決定穿「北歐小刺蝟」情侶裝

ET快訊
快訊／大S再婚了！　對象是20年前舊愛
和胡瓜兒曖昧傳2年！　吳心緹拍「裸背大尺度照」羞認：他看過了
台灣被列俄不友好名單　陸網友怕被牽連：中國外交部要抗議嗎？
台中6死惡火「女房東么壽有錢」　驚人身價起底！但超摳愛囤物
遭爆「健身房欠租265萬」落跑　李愛綺回應了
油價恐破每桶300美元！　俄警告：禁運俄石油將釀「災難性」後
雪隧「前車鬼遮眼」事件頻傳！他出隧道秒傻眼　網嘆：國道超多

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

素食便當「3菜1飯70元」千人嫌貴　小吃業者揭1關鍵狂漲

「台灣試管嬰兒之父」遭控拒付2000萬尾款　包商怒指：真的很賴皮

3月下半月「3生肖財運爆發」！屬狗狂拿獎金　第1名貴人不斷

今晨8℃！強冷氣團攻擊18縣市　未來10天「只有一天有雨」

謝忻裸照外流「熊熊懂」！228字嗆外流者下地獄　批酸民變態仇女

烏克蘭佳娜感謝蔡英文捐出薪水　全世界的加油證明「我們是對的」

台南6天停5次電！在地人憂「電器壽命縮短」崩潰：停電變日常

女買「黃色版燒仙草」超驚喜！網一看秒陷回憶：童年必吃

人妻嫁媽寶成傭人「婆婆睡不好就狂K」　她反擊…尪竟抱媽痛哭

冷氣團最強時刻開始！15縣市「10°C↓低溫特報」　回暖時間曝

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

五堅情自責太尷尬...動力火車暖心鼓勵　尤秋興誇老婆「很能幹」全場歪樓XD

台中惡火釀6死！7樓塞41間套房　市府證實「頂樓違建」雜物阻救援

墜樓男是踩空！重摔車頂生還　21歲女車主嘆：幸好有停那裡

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

《棒棒堂》鮪魚驚吐「離婚念頭」！　結婚8年淚訴虧欠：怎會搞成這樣...

女山友看窄道碎唸「他站太高」　年輕男下秒失足墜崖！驚悚影片曝

寒冷天二哈待陽台燦笑吹風　舒服趴下休息：家鄉的感覺

素食便當「3菜1飯70元」千人嫌貴　小吃業者揭1關鍵狂漲

「台灣試管嬰兒之父」遭控拒付2000萬尾款　包商怒指：真的很賴皮

3月下半月「3生肖財運爆發」！屬狗狂拿獎金　第1名貴人不斷

今晨8℃！強冷氣團攻擊18縣市　未來10天「只有一天有雨」

謝忻裸照外流「熊熊懂」！228字嗆外流者下地獄　批酸民變態仇女

烏克蘭佳娜感謝蔡英文捐出薪水　全世界的加油證明「我們是對的」

台南6天停5次電！在地人憂「電器壽命縮短」崩潰：停電變日常

女買「黃色版燒仙草」超驚喜！網一看秒陷回憶：童年必吃

人妻嫁媽寶成傭人「婆婆睡不好就狂K」　她反擊…尪竟抱媽痛哭

冷氣團最強時刻開始！15縣市「10°C↓低溫特報」　回暖時間曝

快訊／大S再婚20年前舊愛！老公是韓團酷龍「光頭」　IG宣布喜訊

素食便當「3菜1飯70元」千人嫌貴　小吃業者揭1關鍵狂漲

售台F-16戰機先交波蘭？美國防部：傳言不實

女星拍戲前「遭硬扯下內衣」被看光！　遇工作人員伸狼手不敢反抗

水管破裂搶修　屏東東港8日下午2時起停水23小時

Apple自爆「iPad Air 5」外觀！　實機疑在Apple TV+影集現身

低價版Disney+來了！今年下半確認推出　首波上市地區曝光

穩居世界球后206週　戴資穎今迎接本季首秀

烏克蘭國防部：殺死1俄軍將領　曾因占領克里米亞獲勳

大聯盟封館僵局金廣鉉返韓？　韓職SSG申請身分照會

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

生活熱門新聞

5友同遊花蓮！男暈船「深夜爽戰死會女」他崩潰裝睡

壽司郎狂嗑1小時「結帳0元」　暗黑手法曝光

一堆波蘭美女大學生指定來台　原因讓人噴飯

15縣市10°C↓低溫特報！回暖時間曝

快訊／又停電！台南永康6天停電5次　7511戶受影響

嫁媽寶成傭人　婆婆睡不好就狂K

強冷氣團發威今晨8℃　未來10天「只有一天有雨」

女買黃色版燒仙草超驚喜！網一看陷回憶

謝忻裸照瘋傳　熊熊嗆：外流者下地獄

台南6天停5次電！在地人崩潰：停電變日常

成大男重考「爽上台大電機」　學長曝魔王關卡

烏克蘭佳娜感謝蔡英文捐出薪水

丈夫出軌親姊12年　妻見沙發上裸身崩潰

男友早洩4年功力突大增　妹子問原因臉綠

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

5友同遊花蓮！男暈船「深夜爽戰死會女」他崩潰裝睡

快訊／俄羅斯列「不友善國家」　台灣上榜了

莉婭宣布正式分開！謝和弦1小時前才發文：如果我離婚…

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍：若活著回來，會接受處罰

39歲網紅接小孩放學「被當成奶奶」崩潰！照片曝光

壽司郎狂嗑1小時「結帳0元」　暗黑手法曝光

李愛綺遭爆「健身房欠租265萬」落跑　前房東怒控

快訊／莉婭宣布離婚謝和弦！

俄列台「不友善國家」！外交官揭背後危機

LINE群組太多沒在用？簡單「1招」退出不怕尬

謝和弦、莉婭離婚　祈錦鈅無奈發聲

一堆波蘭美女大學生指定來台　原因讓人噴飯

《辛普森》1998年早預言烏克蘭結局

網爆「台中6死縱火犯」殺女童臟器外露　檢方回應了

15縣市10°C↓低溫特報！回暖時間曝

更多

最夯影音

更多
小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD
北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

五堅情自責太尷尬...動力火車暖心鼓勵　尤秋興誇老婆「很能幹」全場歪樓XD

五堅情自責太尷尬...動力火車暖心鼓勵　尤秋興誇老婆「很能幹」全場歪樓XD

台中惡火釀6死！7樓塞41間套房　市府證實「頂樓違建」雜物阻救援

台中惡火釀6死！7樓塞41間套房　市府證實「頂樓違建」雜物阻救援

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面