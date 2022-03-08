不斷更新／澤倫斯基誓言死守基輔「直到戰勝」　俄國第三度停火

▲第三輪談判結束後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，他將留在基輔直到戰勝俄羅斯。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯開戰烏克蘭已進入第13天，俄軍7日第三度宣布停火，開放人道走廊，但首都基輔與第二大城哈爾科夫的撤離路線卻通往白俄與俄國。烏俄雙方於7日展開第三輪談判後，俄方提出4項停戰條件，包含烏克蘭須停止軍事行動、中立地位入憲等。烏克蘭總統澤倫斯基則表示，他將死守基輔，直到打贏這場戰爭。

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烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）已被俄軍包圍，市長泰芮可夫呼籲儘快開設人道走廊。俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，離邊界僅35公里的哈爾科夫就是主要戰區，受到俄軍砲火的猛烈攻擊，據警方表示已造成逾200人死亡。

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烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）7日發布最新談話影片談到，他目前位於基輔一處辦公室，「我沒有躲起來，而且我不怕任何人，（我會留在基輔）直到贏得這場保家衛國的戰爭。」

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前蘇聯共和國烏克蘭、喬治亞和摩爾多瓦都正式簽署入歐申請，歐盟也在7日宣布，將展開3國入會申請漫長的審核程序。《政客》（Politico）報導，多名歐盟大使推動此事進程，迫使歐盟必須加速考慮給予上述3國會員資格。

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俄軍才剛宣布於7日上午在基輔等4地停火，然而，在停火範圍之外的烏克蘭北部城市日托米爾7日晚間二度遭遇空襲，2座儲油槽引爆熊熊火光。

▲日托米爾2座油庫被炸燃燒。（圖／翻攝推特《基輔獨立報》）

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烏克蘭方面多次呼籲北約在烏克蘭領空劃設禁航區。對此，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）直接表示，為了避免衝突擴大，不會劃設禁航區。

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烏俄第三輪會談於7日舉行，俄羅斯方面列出4項停戰條件，包括「烏克蘭須停止軍事行動」、「把中立地位入憲」，以及「承認克里米亞是俄國領土」，「烏國東部兩個分離主義區域獨立」。俄羅斯談判代表團團長梅丁斯基（Vladimir Medinsky）表示，本次會談未有積極進展，並直言不要指望下一輪會談會帶來最終結果。

此前，俄羅斯軍方表示，自俄羅斯時間7日上午10時（烏克蘭上午9時，台灣下午3時）起在烏國首都基輔（Kyiv）、第二大城哈爾科夫（Kharkiv）、南部港口城市馬力波（ Mariupol）及蘇梅（Sumy）等4地暫時停火，開通6條人道走廊。但BBC指出，俄方公布的撤離路線大部份竟是通往俄國或白俄。