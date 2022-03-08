烏克蘭擊沉俄軍艦！震撼影片曝光　飛彈命中後歡呼嗨叫

Russian Nav's Project 22160 patrol ship Vasily Bykov was damaged by a Ukrainian multiple launch rocket system in the Black Sea near #Odesa. The ship sank today. There is no information about its crew yet. pic.twitter.com/C5a3pY1IgK — Ukraine Reporter (@StateOfUkraine) March 7, 2022

記者張靖榕／綜合外電報導

隨著俄軍在烏克蘭南部的推進，下一個攻擊重點將是重要戰略港市敖德薩（Odessa），烏軍和民眾積極在城內布防多日，最近通報外海出現俄軍軍艦集結。烏軍6日稱擊中俄羅斯黑海艦隊（Black Sea Fleet）22160型畢可夫號（Vasily Bykov）巡邏艦，影片也在社群網路上流傳，但尚不清楚軍艦是否遭到擊沉，俄方也未證實該消息。

▲俄軍疑似畢可夫號巡邏艦遭到擊沉。（圖／翻攝推特）

烏克蘭武裝部隊總參謀部在臉書、推特等社群媒體上發布影片，稱烏克蘭武裝部隊轄下海軍陸戰隊，瞄準黑海上一艘俄羅斯軍艦發動導彈攻擊，並且成功擊中軍艦。

烏克蘭軍隊中心智庫負責人舒默特（Taras Chmut）指出，根據先前從烏克蘭海軍指揮部獲取的資訊，遭擊中的軍艦就是俄羅斯黑海艦隊最新型的22160型畢可夫號巡邏艦。該艘新型巡邏護衛艦是俄軍生力軍，於2018年12月下旬開始服役，目前同級艦共有3艘，畢可夫號是該型號首艦。

根據《國防部落格》（Defense Blog），該艦標準排水量1800噸、全長94公尺，高3.4公尺，最多可容納80人。複合匿蹤結構成形，配備伸縮機庫和直升機甲板，船尾可供一架12噸救援直升機起降，例如卡-27直升機（Kamov Ka-27），還可攜帶充氣挺進行巡邏和運輸任務。

New: Here is footage of Ukrainian BM-21 Grad MLRS fired from Odessa that caused a Russian warship to catch fire and sink today. pic.twitter.com/VKVqqPn5AI — Michael Weiss(@michaeldweiss) March 7, 2022

先前推特消息指出，擊中畢可夫號巡邏艦的飛彈是由MLRS多管火箭系統發射，雖然俄軍尚未證實該消息，但若真的是黑海艦隊最新生力軍遭擊中，將對俄軍士氣造成一定打擊。



