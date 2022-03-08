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25歲打工男靠搭訕妹子翻身！　變710萬粉網紅月入30萬元

@adammilardovicc WAIT TILL THE END! #foryou #fypシ #prank #hilarious #funny #foryoupage #fyp original sound - Adammilardovic

記者崔子柔／綜合報導

一名前麥當勞員工Adam Milardovic表示，他曾做過水電工、健身房、超市等15份工作，直到去年開始透過TikTok平台分享搭訕女生的影片，累積超過710萬名粉絲，現在的月收入可突破1.5萬澳幣（約台幣31萬元）。

根據《每日郵報》報導，Adam早在5年前就開始PO街頭搭訕影片於YouTube平台，但直到去年才在TikTok上成功博得流量，因為他發現TikTok的演算法更喜歡長度20秒的優質短片。

Adam在影片中展現充分自信，使用簡單的技巧搭訕走有男友的女性，吸引許多男性粉絲追捧，近期每部影片的瀏覽次數都能突破百萬次，更有高達千萬次瀏覽的內容。

▲▼ 。（圖／翻攝自instagram／@adammilardovicc）

▲Adam搭訕許多女性。（圖／翻攝自instagram／@adammilardovicc）

Adam成功吸引網友眼球後，許多服飾品牌開始找他合作，讓他穿著品牌的衣服來拍片，也有交友APP找他業配，Adam提到，他通常都在墨本爾街頭隨機尋找要搭訕的女生，通常會花上4、5個小時，由另名友人在旁協助拍攝，回去再剪輯成短片。

Adam的經紀人、21歲的Taylor Reilly表示，他們主要不是透過TikTok影片本身來賺錢，而是由主要客群為18至28歲男性的品牌談合作，並在影片中置入，許多瀏覽者會注意到品牌，但忽略是廣告內容，像有一支在YD服飾店的影片就有高達790萬次瀏覽。

Taylor Reilly也說，短時間能吸睛的影片在TikTok上最吃香，影片的前2、3秒是最重要的，「我們幾乎把這些當成科學在研究」，根據幾年來的觀察發現，評論能讓影片變得更熱門，有時候會為了讓網友留言，會刻意設計唸錯詞的橋段。

雖然Adam比其他同類型的影片創作者年齡偏高，但他的自信及膽識都從未被設限，可以在公共場合「一個人走進一群加拿大女孩中」，Adam認為，就算長得不夠帥，但有個性、有趣，才能走得長遠，他去年都還和爸媽住在一起，雖然現在小有成就，不過他父母仍希望他能「找份真正的工作」。

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