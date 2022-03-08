俄羅斯侵略威脅！　歐盟同意：加速烏克蘭等3國入歐審核

▲歐盟同意啟動烏克蘭、摩爾多瓦、喬治亞加入的審核程序。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁為阻歐盟和北約東擴，以國家安全利益為由下令揮兵入侵烏克蘭，戰事進入到第13天，前蘇聯共和國烏克蘭、喬治亞和摩爾多瓦都正式簽署入歐申請，歐盟也在7日宣布，將展開3國入會申請漫長的審核程序。

烏克蘭為扭轉經濟頹勢以及確保國家安全利益，過去10多年來推動加入西方國家行列，但屢屢遭受俄方阻撓，另一個東歐國家喬治亞則在對外表示要加入歐盟後，遭遇俄羅斯直接入侵。

俄烏開戰以後，烏克蘭總統澤倫斯基正式簽署申請加入歐盟，喬治亞與摩爾多瓦也跟進宣布正式申請入歐行列。歐盟輪值主席國法國7日表示，通過歐盟成員國同意，歐盟將展開對上述3國申請入歐漫長的審核程序。

審核時間可能長達數年，之後現有27個成員國必須一致同意讓申請國正式成為「候選國」，接下來才會開啟之後成為正式會員國的程序，總耗時可能長達10年或更多。

《政客》（Politico）報導，多名歐盟大使推動此事進程，要求歐盟執行機構歐盟委員會針對俄羅斯入侵烏克蘭發表意見，每個成員國都同意，歐洲當前瞬息萬變的國家安全情況，迫使歐盟必須加速考慮給予上述3國會員資格。

不過這項宣布較偏向「技術性舉動」，但仍具有非常大的象徵意義。報導指出歐盟多年來對擴大納入成員國的速度相對緩慢，原因是法國和荷蘭等國，對於歐盟範圍擴大保持謹慎態度，此外也因為後來加入的保加利亞與羅馬尼亞爆發貪腐情況，以及成員國經濟動盪，導致歐盟內部疲於奔命。