　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄羅斯侵略威脅！　歐盟同意：加速烏克蘭等3國入歐審核

▲▼歐盟。（圖／路透）

▲歐盟同意啟動烏克蘭、摩爾多瓦、喬治亞加入的審核程序。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁為阻歐盟和北約東擴，以國家安全利益為由下令揮兵入侵烏克蘭，戰事進入到第13天，前蘇聯共和國烏克蘭、喬治亞和摩爾多瓦都正式簽署入歐申請，歐盟也在7日宣布，將展開3國入會申請漫長的審核程序。

烏克蘭為扭轉經濟頹勢以及確保國家安全利益，過去10多年來推動加入西方國家行列，但屢屢遭受俄方阻撓，另一個東歐國家喬治亞則在對外表示要加入歐盟後，遭遇俄羅斯直接入侵。

俄烏開戰以後，烏克蘭總統澤倫斯基正式簽署申請加入歐盟，喬治亞與摩爾多瓦也跟進宣布正式申請入歐行列。歐盟輪值主席國法國7日表示，通過歐盟成員國同意，歐盟將展開對上述3國申請入歐漫長的審核程序。

審核時間可能長達數年，之後現有27個成員國必須一致同意讓申請國正式成為「候選國」，接下來才會開啟之後成為正式會員國的程序，總耗時可能長達10年或更多。

《政客》（Politico）報導，多名歐盟大使推動此事進程，要求歐盟執行機構歐盟委員會針對俄羅斯入侵烏克蘭發表意見，每個成員國都同意，歐洲當前瞬息萬變的國家安全情況，迫使歐盟必須加速考慮給予上述3國會員資格。

不過這項宣布較偏向「技術性舉動」，但仍具有非常大的象徵意義。報導指出歐盟多年來對擴大納入成員國的速度相對緩慢，原因是法國和荷蘭等國，對於歐盟範圍擴大保持謹慎態度，此外也因為後來加入的保加利亞與羅馬尼亞爆發貪腐情況，以及成員國經濟動盪，導致歐盟內部疲於奔命。

►白色情人節就決定穿「北歐小刺蝟」情侶裝

ET快訊
特斯拉「國3自動駕駛」撞工程車　25歲工人交管再遭BMW撞死
物資不斷飆漲重挫美股！道瓊狂洩797點　台積電ADR跌破百元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

物資不斷飆漲重挫美股！道瓊狂洩797點　台積電ADR跌破百元

俄羅斯侵略威脅！　歐盟同意：加速烏克蘭等3國入歐審核

烏克蘭2油庫遭空襲「爆炸狂燒」影片曝！　基輔等5城重啟人道走廊

美官員：俄軍20萬兵力「接近100％」進入烏克蘭

美卿布林肯訪波海3國提安全保證　讚立陶宛與台灣關係

快訊／俄烏第3輪結束　雙方對停戰「無法取得重大進展」

烏克蘭等前蘇聯3共和國申請入會　歐盟今天開始審核！

美國重申「不設烏克蘭禁航區」　布林肯：避免衝突擴大

悲情城市：基輔「娘子谷大屠殺」始末

快訊／美股早盤「大跌300點」　能源價格持續飛漲中

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

五堅情自責太尷尬...動力火車暖心鼓勵　尤秋興誇老婆「很能幹」全場歪樓XD

台中惡火釀6死！7樓塞41間套房　市府證實「頂樓違建」雜物阻救援

墜樓男是踩空！重摔車頂生還　21歲女車主嘆：幸好有停那裡

《棒棒堂》鮪魚驚吐「離婚念頭」！　結婚8年淚訴虧欠：怎會搞成這樣...

女山友看窄道碎唸「他站太高」　年輕男下秒失足墜崖！驚悚影片曝

台灣正妹隻身前往紐約留學　壓力大到崩潰：覺得很孤單

認了！40歲租客不爽被趕縱火　想嚇房東卻燒太大「還幫忙救」

物資不斷飆漲重挫美股！道瓊狂洩797點　台積電ADR跌破百元

俄羅斯侵略威脅！　歐盟同意：加速烏克蘭等3國入歐審核

烏克蘭2油庫遭空襲「爆炸狂燒」影片曝！　基輔等5城重啟人道走廊

美官員：俄軍20萬兵力「接近100％」進入烏克蘭

美卿布林肯訪波海3國提安全保證　讚立陶宛與台灣關係

快訊／俄烏第3輪結束　雙方對停戰「無法取得重大進展」

烏克蘭等前蘇聯3共和國申請入會　歐盟今天開始審核！

美國重申「不設烏克蘭禁航區」　布林肯：避免衝突擴大

悲情城市：基輔「娘子谷大屠殺」始末

快訊／美股早盤「大跌300點」　能源價格持續飛漲中

TOM FORD 、Hermès都入列！精品妝前乳盤點，一抹打造高級底妝

遭爆「健身房欠租265萬」落跑　李愛綺回應了

王毅正告美日別再插手　陸學者：兩岸關係再不化解恐爆衝突

用2組貿易數字「提醒」歐洲保持客觀　王毅：共同反對製造新冷戰

北市長陳時中民調超車蔣萬安　專家曝3警訊

《全明星》晏柔中31歲演高中生無違和！　4男2女「下戲開房」激戰

物資不斷飆漲重挫美股！道瓊狂洩797點　台積電ADR跌破百元

李愛綺遭爆「健身房欠租265萬」落跑　前房東怒控：假面藝人惡房客

熊熊認「完全理解謝忻」！痛訴酸民仇女心態：願拍不等於同意外流

俄羅斯侵略威脅！　歐盟同意：加速烏克蘭等3國入歐審核

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

國際熱門新聞

快訊／俄羅斯列「不友善國家」　台灣上榜了

俄烏第3輪談判登場　克宮列出「停戰4條件」

即／美股早盤「大跌300點」　能源價格飛漲

即／俄烏第3輪結束　停戰進展卡住

普丁恐將發動核武戰！傳女兒、情婦全已逃出俄國

悲情城市：基輔「娘子谷大屠殺」始末

UNIQLO拒關俄羅斯50間門市：俄人有穿衣的基本需求

歐盟開始審核　烏克蘭等國申請入會案

澳洲總理：烏克蘭戰爭是中國抉擇時刻

美國重申「不設烏克蘭禁航區」　布林肯：避免衝突擴大

普丁又失高級軍官！斯巴達指揮官戰死烏東

更／俄烏第「三輪談判」正在進行中

坦承被普丁騙　俄兵：我們在殘殺嬰兒

土俄烏外長三方會議　10日安塔利亞召開

更多熱門

相關新聞

烏北2油庫遭襲狂燒影片曝！　基輔等5城重啟人道走廊

烏北2油庫遭襲狂燒影片曝！　基輔等5城重啟人道走廊

俄烏第三輪談判未取得重大進展，根據第二次談判結果，俄羅斯國防部宣布烏克蘭當地時間8日上午10點起停火，對烏國首都基輔、第二大城哈爾科夫、東北部城市蘇梅、切爾尼戈夫、南部戰略港市馬立波開啟人道走廊，讓平民撤離。不過7日俄軍突然空襲烏克蘭北部日托米爾儲油槽，2座儲油槽引爆熊熊火光。

台灣被列俄不友好名單　陸網友怕被牽連：中國外交部要抗議嗎？

台灣被列俄不友好名單　陸網友怕被牽連：中國外交部要抗議嗎？

美：俄軍20萬兵力　近100％入烏克蘭

美：俄軍20萬兵力　近100％入烏克蘭

烏克蘭佳娜感謝蔡英文捐出薪水

烏克蘭佳娜感謝蔡英文捐出薪水

即／俄烏第3輪結束　停戰進展卡住

即／俄烏第3輪結束　停戰進展卡住

關鍵字：

俄烏開戰俄羅斯烏克蘭摩爾多瓦喬治亞歐盟

讀者迴響

熱門新聞

5友同遊花蓮！男暈船「深夜爽戰死會女」他崩潰裝睡

莉婭宣布正式分開！謝和弦1小時前才發文：如果我離婚…

快訊／俄羅斯列「不友善國家」　台灣上榜了

快訊／莉婭宣布離婚謝和弦！

壽司郎狂嗑1小時「結帳0元」　暗黑手法曝光

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍：若活著回來，會接受處罰

LINE群組太多沒在用？簡單「1招」退出不怕尬

謝和弦、莉婭離婚　祈錦鈅無奈發聲

15縣市10°C↓低溫特報！回暖時間曝

俄烏第3輪談判登場　克宮列出「停戰4條件」

39歲網紅接小孩放學「被當成奶奶」崩潰！照片曝光

《辛普森》1998年早預言烏克蘭結局

醫科男大生與女友環島　負氣下車墜溪亡

一堆波蘭美女大學生指定來台　原因讓人噴飯

俄列台「不友善國家」！外交官揭背後危機

更多

最夯影音

更多
小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD

小S被許老三嗆「妳沒生我已經不紅了」　用愛的教育「嘗到惡果」：這小孩還有救嗎XD
北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍！ 曬背影照：若活著回來，會接受處罰

五堅情自責太尷尬...動力火車暖心鼓勵　尤秋興誇老婆「很能幹」全場歪樓XD

五堅情自責太尷尬...動力火車暖心鼓勵　尤秋興誇老婆「很能幹」全場歪樓XD

台中惡火釀6死！7樓塞41間套房　市府證實「頂樓違建」雜物阻救援

台中惡火釀6死！7樓塞41間套房　市府證實「頂樓違建」雜物阻救援

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面