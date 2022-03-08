美卿布林肯訪波海3國提安全保證　讚立陶宛與台灣關係





▲美國國務卿布林肯讚揚立陶宛與台灣關係。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦7日專電

俄羅斯持續攻打烏克蘭之際，美國國務卿布林肯6至8日訪問波羅的海三國，討論強化安全合作。他今天重申支持立陶宛與台灣發展關係，並稱台灣是先進民主政體。

布林肯7日與立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）、總理席莫尼特（Ingrida Šimonytė）及外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）會晤，期間觸及立陶宛因為與台灣發展關係而遭遇的來自中國的壓力。布林肯隨後與藍斯柏吉斯舉行聯合記者會。

布林肯致詞表示，立陶宛了解，以規則為基礎的國際秩序在任何地方受威脅都可能導致全球效應；這個秩序包括每一個國家都有選擇與誰建立關係的自由。美國支持每一個國家選擇自己道路的權利。

布林肯指出，美國尊重並支持立陶宛決定與台灣擴大貿易連結，北京卻企圖透過經濟脅迫及政治施壓「懲罰」立陶宛、分化歐盟。美國支持歐盟在世界貿易組織（WTO）對中國提訴，以捍衛確保貿易公平的各項規則。

儘管北京大談維護國際秩序和尊重主權的重要性，布林肯指出，從脅迫立陶宛到至今未譴責莫斯科自2014年以來即囂張破壞烏克蘭主權與領土完整，北京持續言行不一，「聽其言不如觀其行」。

現場有記者提問，立陶宛該如何在來自俄羅斯與中國的壓力間取得平衡。藍斯柏吉斯回覆，面對俄、中威脅，無論是在地緣政治或經貿層面，立陶宛捍衛的都是立基於規則的國際秩序以及全球安全結構，相關事件發生在哪裡並不重要。

6日抵達立陶宛前，布林肯訪問比利時、波蘭和摩爾多瓦，並出席在布魯塞爾舉行的北大西洋公約組織（NATO）及七大工業國集團（G7）外長會議。7日結束立陶宛行程後，他隨即轉往拉脫維亞，與總統李維茲（Egils Levits）、總理卡林斯（Krišjānis Kariņš）及外長林克維奇斯（Edgars Rinkēvičs）會面。8日，布林肯將在愛沙尼亞與總統卡里斯（Alar Karis）、總理卡拉斯（Kaja Kallas）和外長酈梅茨（Eva-Maria Liimets）會晤。

布林肯今天也與林克維奇斯舉行聯合記者會。布林肯提到，由於被俄軍包圍，許多面臨食物和醫療用品短缺的烏克蘭民眾無法離境，就連人道走廊也持續遭俄軍轟炸。

他說，俄羅斯過去也曾經歷類似的悲劇，第二次世界大戰期間列寧格勒（Leningrad）遭德軍圍城近900天，造成數以百萬計傷亡，其中有許多人活活餓死，其中一位就是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）當年一歲的哥哥，而普丁領導下的俄羅斯如今刻意要餓死烏克蘭民眾，「真是可恥」。

立陶宛和拉脫維亞皆呼籲NATO持續強化東翼部署和常態防衛，並歡迎美軍常駐波海國家、提升參與NATO前進部署的兵力。各方也討論如何強化對烏克蘭的支持和對俄羅斯的制裁，包括儘快處理現有制裁措施的漏洞。

除了傳統軍事安全，林克維奇斯在記者會也提到波海國家增進能源安全、網路安全及應對訊息戰能力的重要性。

NATO定6月於西班牙首都馬德里（Madrid）舉行峰會，討論新的戰略構想，並在立陶宛舉行會前會。