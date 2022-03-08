南港騎士撞紅線違停砂石車　臉部重創「口罩染血」：下巴好痛！

▲男子騎車撞進砂石車車尾，機車當場起火，附近民眾見狀拿滅火器協助滅火。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市南港區8日凌晨2時許，一名男子騎機車行經市民大道七段時，撞上路邊一輛砂石車，機車衝入砂石車車尾後冒火，附近民眾見狀趕緊拿滅火器撲滅，並叫醒在砂石車上休息的駕駛。警消到場後，發現騎士口鼻冒血，直喊自己下巴很痛，緊急送醫後所幸無生命危險。警方已排除砂石車駕駛酒駕，但因其車輛停在紅線上，將依法開單告發。

據了解，年約30歲的男子騎機車，行經事發路段時，撞上路邊一輛違規停放的砂石車，機車整輛高速衝進砂石車車尾，隨後機車開始冒出火煙，附近民眾見狀拿滅火器幫忙救援，警消到場前火勢已被撲滅。警消檢傷後，發現騎士下巴冒出大量鮮血，整片口罩被染紅，緊急送往三總醫院急救暫無生命危險。

▲警方對砂石車駕駛（上）酒測，已排除酒駕，但因砂石車違規停在紅線上，將依法開單。（圖／記者游宗樺攝）

砂石車駕駛無奈表示，因為天亮後要開車上工，因此先把車停在路邊，在駕駛座上休息，睡了約2個小時，就被人叫醒，下車後才驚覺車子被撞，不知道對方是否酒駕才會撞上。警方已派員到場拍照採證，經酒測排除砂石車駕駛酒駕，騎士酒測值有待後續檢測，確切事故原因有待調查釐清。

▲騎士口鼻冒血，口罩被鮮血染紅。（圖／記者游宗樺攝）