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悲情城市：基輔「娘子谷大屠殺」始末

▲▼烏克蘭基輔附近的伊爾平市民眾逃難。（圖／達志影像／美聯社）

烏克蘭基輔附近的伊爾平市民眾逃難。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

即將面臨俄軍總攻擊的烏克蘭首都基輔，是一座悲情城市。二戰時德軍入侵蘇聯期間，曾發動多次主要對象是猶太人的大層殺，當中最惡名昭彰的，是1941年9月29日至30日發生在基輔的「娘子谷大屠殺事件」。

事件的緣起是以德國為首的軸心國軍隊於1941年9月19日佔領了基輔。9月20日至28日，蘇聯秘密警察在該市多處放置炸藥，造成了大規模的破壞。9月24日，一場爆炸甚至波及軸心國南方集團軍的後勤總部。

納粹黨衛軍誤認為這是猶太人所為。兩天後的9月26日，軍政府首長埃伯哈德少將(Maj.Gen. Kurt Eberhard)、「黨衛軍及警察上級集團」(SS-Obergruppenführer)首長耶克爾恩(Friedrich Jeckeln) 在後勤總部跟黨衛軍幹部開會，期間決定消滅基輔的猶太人，作為對一連串爆炸事件的報復。

▲▼俄羅斯公布武裝部隊進入烏克蘭基輔地區照片。（圖／路透）

俄羅斯公布武裝部隊進入烏克蘭基輔地區照片。（圖／路透）

1941年9月26日，納粹發布一道命令：基輔市及其周邊地區的所有猶太人必須在9月29日星期一早上8點之前出現在Mel'nikova和Dokterivskaya街的交匯處，帶上文件、金錢和貴重物品，以及保暖衣物等，任何不遵守此命令並且在其他地方被發現的猶太人，將會被槍決。

負責執行屠殺任務的是德軍的特遣隊士兵、黨衛軍、以及基輔當地的警察。地點選在基輔一處叫「娘子谷」(Babi Yar或Babyn Yar)的峽谷。

儘管納粹最初預計大約只有5,000到6,000名猶太人會報到，但由於他們在宣傳中使出高明的騙術，結果有超過3萬名猶太人出現在集合點，直到被處決的前一刻，大多數猶太人以為只是接受重新安置。

根據一名叫賀佛爾(Hofer)的卡車司機事後的證詞，受害者被勒令脫光衣服，反抗者就會遭到毆打。他們一個接一個的被迫放棄他們的行李，然後是他們的外套、鞋子、外衣和內衣，他們還必須將貴重物品放在指定的地方。

▲▼基輔電視塔遭「2枚俄導彈」攻擊。（圖／翻攝自推特）

俄羅斯公布武裝部隊進入烏克蘭基輔地區照片。（圖／路透）

賀佛爾說：「這一切發生得太快，任何猶豫的人都會被烏克蘭警察狠狠的踢或推，逼他們繼續前進。脫下衣服後，他們被驅趕進入一處約150米長、寬約30米、深約15米的小峽谷。當他們到達谷底，聽到機關槍開火時，已經沒有機會逃跑了。他們被分成10人一組，被納粹警察強迫跪在一道淺溝前(溝裡堆滿已經被槍殺的猶太人），然後朝他們的脖子開槍....。」

「娘子谷大屠殺」是納粹在二戰入侵蘇聯期間，在基輔進行的最大規模單一屠殺事件。整個殺戮持續了36小時，估計有3萬3,771名猶太人在被殺。

在接下來的幾個月裡，又有數千人被抓獲並帶到這個地方殺害，遇難者包括數千名蘇聯戰俘、共產主義者、吉普賽人、烏克蘭民族主義者與平民。根據估計，二戰期間基輔有超過10萬名不同族群的居民(大部分是平民)遭到納粹殺害。

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