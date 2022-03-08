台中開車族必下載實用App　可以找車位又能繳車費、買月票

▲科技讓生活更便利，現在透過APP也能幫找停車位，讓駕駛不用再繞來繞去，找得一肚子火。（示意圖／取自pixabay）

生活中心／綜合報導

還在花時間繞來繞去尋找停車位嗎？現在有更省時省力的方式，只要打開APP一查，立刻知道附近哪裡有停車格、停車場外，還進階到可顯示特殊車格辨識，並有地圖可導航至目標車格，讓民眾有效率地幫愛車找到好位子。台中市交通局自推出「臺中交通網APP」後，提供多元交通資訊讓不少人大推「好用、實用、便利」，下載量持續增加，其中整合車格資訊，又能繳車費、買月票，更是成為開車族及機車族必備的實用App。

想要輕鬆快意的暢行台中，比起上網到處查找地圖，「臺中交通網APP」這款小幫手更能有效解決「行」的問題，除了是由台中市交通局官方推出可安心下載安裝，APP全方面提供在地公車、計程車及iBike租借等交通即時資訊，也可查詢台鐵、高鐵時刻，多方位滿足民眾需求，還可透過APP即時查詢路邊停車空位，對於開車族或機車族來說，可是一大貼心功能。

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▲▼臺中交通網APP整合路邊車格資訊，即時查詢哪裡有停車空位，還有導航功能，有效減少民眾找車位時間。（上圖／翻攝自App Store、下圖／台中市交通局提供）

不用再為了找一個停車位找到氣噗噗了，一點開「臺中交通網APP」後，從「停車資訊」和「景點周邊停車場」功能，就能快速知道熱門商圈、景點周邊停車場哪裡有剩餘車位，收費計算方式也都一清二楚，比較不同停車場之外，車格狀態特別以顏色顯示，加強親子車位、電動車位、無障礙車位、卸貨車位等特殊車格辨識，方便用路人直接確認，並提供停車場導航服務，有效減少民眾找車位時間。

▲除了找車位，繳車費、買月票，通通能在線上完成。（圖／台中市交通局提供）

另外，「臺中交通網APP」也有查繳停車費功能，可利用信用卡、活儲帳戶、行動支付，掃一維條碼等方式立即線上繳，不用再持單到超商臨櫃繳費，或是辛苦等在繳費機前，只需手指點一點更簡易，尤其疫情期間零接觸，可降低感染風險，包括停車月票也能直接在線上買好，連結手機版網頁選購台中市停車月票即可，防疫期間，利用線上購買享95折優惠之外，一次購買3個月以上再打9折，相當划算。

「給個讚支持一下路邊停車系統，可以即時找停車位」、「使用方便 能確實透過監視畫面 掌握交通路況」、「很讚的程式，非常貼近我們家日常生活的程式」，不少人親自使用後，對於「臺中交通網APP」把各項交通資訊統整起來，帶來大大的生活便利很有感，而「停車智慧化，生活更便利」一直是台中市交通局努力的目標，也歡迎更多人加入利用。

【臺中交通網APP】

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