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5個克服職場怯弱的心法：薪水是看CP值來加，不是只靠努力

文／職場人

世界正在飛速地前進，想要跟上腳步就不能老是問要不要這樣、要不要那樣，而是拿出膽子來行動！當然，在職場上我們也不能衝動行事，但總有讓主導權掌握在自己手裡的方法，編輯這就幫大家統整了5個克服職場怯弱的心法：

克服職場怯弱1：換個方式面對風險

▲5個克服職場怯弱的心法（圖／pixabay，下同）

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第1個克服職場膽怯的心法為「換個方式面對風險」，職場難免失意，壞的日子雖然會過去，但總會再來，危險並不會因為你的恐懼或閃避而不來敲門，所以不用總想著沒有回頭路了還能往哪裡走？換個方式繼續往前走就對了，當其他人都嚇得愣住不前時，就是你冒險前進的時候。

克服職場怯弱2：付出代價，做出正確選擇

第2個克服職場膽怯的心法為「付出代價，做出正確選擇」，世界上沒有完美的選擇，尤其是在職場上，每個都是「拿好處換好處」的交易過程，你還在「二選一」的陷阱裡嗎？也許在那些看似吃虧的抉擇裡，藏著占便宜的未來，只是經驗不足的我們尚未發現。人生不是選了1就會永遠失去2，別再二選一的糾結中蹉跎光陰，為自己增加選項也不失為一個好辦法！ 

克服職場怯弱3：改變性格，決定命運

職場人也常有遇人不淑的感慨嗎？一直很努力工作卻不被看好？第3個克服職場膽怯的心法為「改變性格，決定命運」，一直在原地努力是很難被看見的，你得「移動」才會夠顯眼，別再以為努力工作就能拿到高薪了！「薪水是看CP值來加，不是只靠努力」從現在起開始改變自己，創造新亮點並適當邀功，價值就會被看見。

克服職場怯弱4：離開原地，動起來

延伸上段，第4個克服職場膽怯的心法為「離開原地，動起來」，俗話說千金難買早知道，雖然沒有「早知道」但我們可以「早做到」，職場人總得做點什麼，幸運才會掉到你的頭上，比如在工作上比別人多一點點心思，當其他同事都拒而遠之的艱難任務，你鼓起用氣去接下，去碰過去碰不到的人與事，有突破才有新局面，「冒險，是職涯最值得的投資！」 

克服職場怯弱5：握住人生主導權，持續成長

第5個克服職場膽怯的心法為「握住人生主導權，持續成長」，在職場中找到至少一位既嚴格又溫暖的夥伴吧，不論是同事還是主管都可以，至少在奮鬥的路上你不孤單，能傾聽也能說真話、要會救火也要會失火。彼此不斷學習、改變未來，你要的人生自然會掌握在你手裡！

以上5點克服職場怯弱的心法推薦給大家，在充滿變動的時刻職場人一起拿出勇氣吧！《這世界，是留給膽子大的人》不論是不是菜鳥的你，在職場上肯定都會遇到各種挑戰，但這些挑戰同時也是一種機會，「拿出你的膽子來！就是一切成功之母。」

Source：《這世界，是留給膽子大的人》

【延伸閱讀】

工作總處於低潮期？日本心理測驗：從喝咖啡看出「情緒轉換能力」

壓力職場中這7件事「可以不用想」，漏接主管電話其實是掌握主導權？

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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