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快訊／美股早盤「大跌300點」　能源價格持續飛漲中

▲NYSE,美股,股市,投資人。（圖／路透社）

▲俄烏戰爭進入第12天，美股早盤大跌300點。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

俄烏戰爭進入第12天，因應投資者評估俄烏戰爭對於能源價格造成的影響，道瓊斯工業平均指數開盤大約30分鐘，下跌約 300 點。標準普爾 500 指數下跌 0.85%，進一步跌入修正區域。納斯達克綜合指數下跌 0.6%，同樣處於技術修正中。

根據CNBC報導，美國油價觸及2008年以來的最高水平，西德克薩斯中質原油期貨，美國石油基準一度觸及每桶 130 美元，然後回落。WTI 原油目前上漲 1.5%，約為每桶 117 美元。

國際基準布倫特原油飆升至每桶 139.13 美元——自 2008 年 7 月以來的最高水平——隨後回落至 121 美元左右。

能源股隨油價上漲。貝克休斯（Baker Hughes Inc.）上漲 3.6%。Valero Energy 和 ConocoPhillips 各上漲 2%。埃克森美孚上漲 1%。

美國國務卿布林肯6日表示，美國及其盟國正在考慮禁止進口俄羅斯石油和天然氣，以應對俄羅斯對烏克蘭的入侵，眾議院議長給民主黨議員的一封信，甚至尋求「強而有力」的立法，以禁止進口俄羅斯石油，「進一步將俄羅斯與全球經濟隔離開來」。

隨後美國汽車協會稱，天然氣價格飆升至2008 年以來的最高水平，全國平均價格達到每加侖 4.06 美元。

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快訊／美股早盤「大跌300點」　能源價格飛漲

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