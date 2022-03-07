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土俄烏外長三方會議　10日安塔利亞召開

▲▼土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）。（圖／路透）

▲土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）也將加入俄烏外長會談。（圖／路透） 

中央社記者何宏儒安卡拉7日專電

土耳其外長卡夫索格魯今天宣布，俄羅斯外長拉夫羅夫、烏克蘭外長庫列巴10日將出席在土耳其南部度假勝地安塔利亞舉行的土、俄、烏三方會議。

國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）今天說：「我們將於星期四（10日）在安塔利亞（Antalya）以三方（參與）的形式舉辦這項會議。」

他期盼會議將會成為朝向和平與穩定的「轉捩點」與「重要一步」，強調安卡拉當局將會「繼續致力於持久和平」。

土耳其總統府通訊署日前在新聞稿中指出，第2屆安塔利亞外交論壇（Antalya Diplomacy Forum）在土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）支持下，定11至13日在南部度假勝地安塔利亞舉辦，活動將由卡夫索格魯主持。

▲▼烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）。（圖／路透）

▲烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）。（圖／路透）

均預定出席活動的拉夫羅夫（Sergei Lavrov）和庫列巴（Dmytro Kuleba）將進行場邊會晤。

無視西方制裁，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日發動飛彈攻擊與砲擊，烏克蘭多座城市遇襲，引發國際社會怒火，包括歐洲聯盟、英國、美國在內對莫斯科實施一系列經濟制裁。

聯合國指出，開戰以來，烏克蘭至少有364位平民喪生、759位平民受傷，有逾150萬烏克蘭人逃到鄰國。

艾爾段昨天與蒲亭通話，強調土耳其準備好透過「和平手段」為解決俄、烏衝突作出貢獻，並敦促俄軍停火、開闢人道走廊、簽署和平協議。

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。（圖／路透）

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。（圖／路透）

俄、烏為北大西洋公約組織（NATO）成員國土耳其的黑海鄰國，安卡拉與衝突兩造交好。早在戰前情勢緊繃之際，土耳其就試圖斡旋，並強調支持烏克蘭領土主權完整的立場。

安卡拉已表明不會加入國際制裁莫斯科的行列，並且援引1936年「蒙特魯公約」（Montreux Convention），對軍艦關閉博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）和達達尼爾海峽（Dardanelles Strait），一些俄羅斯軍艦因而無法通過主要由兩道海峽組成的土耳其海峽（Turkish Straits）進入黑海。

土、俄在能源、國防、旅遊上關係密切，安卡拉在俄、烏衝突的議題上措辭謹慎，避免觸怒莫斯科。儘管如此，艾爾段2月28日仍稱許烏克蘭政府和人民的奮鬥，並且強調俄羅斯攻擊烏克蘭「令人無法接受」。

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