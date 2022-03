快訊／俄羅斯列「不友善國家」　台灣上榜了

▲俄羅斯總統普丁。(圖/路透)



記者鄒鎮宇/綜合報導

俄羅斯總統普丁下令入侵烏克蘭後,引起全球各國制裁。對此,莫斯科政府列出一份「不友好國家」的名單,要求俄羅斯內的公司、個人與名單上的國家進行商業行為都必須得到政府的批准才可以進行,而台灣也列在名單之中。

據俄國官媒《塔斯社》報導,莫斯克政府表示,這份名單上的國家和地區對俄羅斯、俄羅斯公司及公民採取「不友好行為」。該命令為5日公布,名單包括美國、加拿大、歐盟、英國、挪威、新加坡、韓國、瑞士、烏克蘭、日本、紐西蘭及台灣(中國)。

報導指出,普丁5日下令,允許俄羅斯政府、公司及公民都可以使用盧布償還「不友好國家」名單上的海外債權人的外幣債。此外,《塔斯社》也在文內標注,台灣被認為是中國的領土,但1949年後,長期有自己的政府在管理。

消息被轉貼至PTT,網友看完紛紛留言,「又被獨立了」、「咦,好像被俄羅斯獨立了」、「這該譴責了吧」、「而且是用Taiwan耶~沒有拼錯」、「絕對乳華!」「note: China是故意的吧」、「恭喜台灣獨立」、「也太玻璃心,台灣的制裁僅僅是口頭上」、「這是我看過最智障的括號」、「日本竟然排最後」。

Australia, Albania, Andorra, UK including Overseas territories, EU countries, Iceland, Canada, Lichtenstein, Micronesia, Monaco, New Zealand, Norway, Republic of Korea, San-Marino, North Macedonia, Singapore, U.S., Taiwan(note: China), Ukraine, Montenegro, Switzerland, Japan pic.twitter.com/VVclqvfgTC