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普丁恐將發動核武戰！女兒傳已躲「地下城」　情婦疑逃瑞士避難

▲▼普丁和情婦卡巴耶娃。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁已將前妻、孩子和情婦卡巴耶娃（右）都送出俄羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

知情人士透露，俄羅斯總統普丁目前已將他的家人都安排到國外，除了將情婦與私生子女送到瑞士外，還讓前妻和女兒藏在西伯利亞有「地下城市」之稱的核掩體內，引發外界擔憂，普丁可能會發動核武戰。

綜合外媒報導，體操史上奪得最多金牌、有「韻律體操傳奇」之稱的奧運冠軍卡巴耶娃（Alina Kabaeva）是普丁的情婦，兩人育有2男2女，但他們從未對外證實相關消息。知情人士透露，普丁在向烏克蘭發動戰爭前，就已將卡巴耶娃和其子女安排到瑞士「一個非常私密、非常安全的小木屋」裡，以此來保護情婦和年幼的子女們不受外界騷擾。

不過報導認為，普丁將家人藏在瑞士的如意算盤似乎打空了，因為瑞士上週剛剛宣布了一個震驚國際的決定，該國將放棄「中立」立場，轉而採取和歐盟一致的措施，制裁俄羅斯。外媒如今還不清楚瑞士相關決定會對卡巴耶娃及其子女產生什麼影響，不過俄羅斯個人和企業在瑞士的財產如今都已被凍結。

另外，普丁與前妻什克雷涅娃（Lyudmila Shkrebneva）也育有2名年過3旬的女兒。此前有報導稱，普丁已安排前妻和2個女兒住到西伯利亞的核掩體內。這是一個位於阿爾泰山脈（Altai Mountains）的奢華高科技「地下城市」，該處地面設有多個通風點，甚至還有一個足以為一座小城市供電的變電站。

政治學家索洛維（Valery Solovey）表示，這座「地下城市」是為了在發生核戰時提供保護而設計的。儘管索洛維以其陰謀論而聞名，但外界不禁擔憂，普丁急著在戰前將妻女都送出國，是在計劃發動一場可怕的核武戰。

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