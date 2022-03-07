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戰爭突然開打「必要物品先帶毛小孩」　150萬烏克蘭人逃離成難民

▲▼許多烏克蘭難民，選擇帶著毛小孩一起逃難。（圖／達志影像／美聯社）

▲許多烏克蘭難民選擇帶著寵物一起逃難。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

隨著烏俄戰爭開打，迫使約150萬烏克蘭人民只能緊急帶著必要物品逃離家園，而對於許多有養寵物的主人而言，毛小孩就是他們的必要物品之一，外媒拍到許多烏克蘭難民身上只有攜帶必要文件和寵物，甚至連換洗的衣服都沒有準備。

基輔民眾盧德米拉(Ludmilla Nadzemovska)向《美聯社》表示，一個月前她聽說俄羅斯有可能進攻烏克蘭，最先準備的物品就是幫所養的4條貓購買旅行籠，而當她發現鄰居遭俄軍射殺後，便帶著4條貓長途跋涉前往匈牙利，目前人已抵達蒂薩貝克斯(Tiszabecs)難民營，「我也很想回家，可是現在對我來說最重要的就是我的寵物和家人」。

▲▼許多烏克蘭難民，選擇帶著毛小孩一起逃難。（圖／達志影像／美聯社）

▲突然發生的戰爭，讓許多主人身上只帶著必要文件和寵物。（圖／達志影像／美聯社）

同樣來自基輔的難民莉亞(Lena Nesterova)表示，2月24日凌晨5時34分，基輔傳出第一聲爆炸時，她唯一能帶走的只有必要文件、女兒與寵物狗，甚至連換洗衣服都沒帶就開始逃難，「我們幾乎留下了所有東西，沒有帶衣服，什麼沒有，而且不知道以後還會發生什麼事」，目前他們一家人暫時棲身在羅馬尼亞邊境錫雷特(Siret)難民營中，手中緊緊抱著所養的吉娃娃。

報導中指出，無情戰火除了侵襲家庭寵物，動物園中的動物也同樣遭到空襲和砲彈威脅，擁有約4,000頭大象、駱駝、大猩猩等動物的基輔動物園表示，俄軍突然轟炸導致園方無法及時撤離動物，不過工作人員每天仍24小時不間斷照顧著牠們，「動物們都被轟炸聲給嚇壞了，但獸醫持續在監控牠們的健康狀況」。

▼女子身上只有輕便行李，手上緊緊抱著2條寵物。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼許多烏克蘭難民，選擇帶著毛小孩一起逃難。（圖／達志影像／美聯社）

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