　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄軍無差別砲擊平民！烏一家4口慘死　澤倫斯基怒：絕對報復到底

▲▼烏克蘭首都基輔西郊伊爾平市（Irpin）遭俄軍空襲，造成數人死傷，2具遺體在路上被用床單暫時覆蓋。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭無辜平民遭俄軍砲擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯違反國際法揮兵攻打烏克蘭，儘管總統普丁堅稱只會攻擊軍事目標，但是卻有無數證據顯示，許多平民慘遭俄軍攻擊死亡，隨處都是砲擊。6日傳出有一家4口在逃難時遭到空襲炸死，陳屍路邊。烏克蘭總統澤倫斯基對於俄軍殺害無辜平民的行為表示震怒，並稱這根本是蓄意謀殺，要求這些戰犯「血債血還」！

從《美聯社》照片顯示，烏克蘭伊爾平市一個4人家庭在6日遭到俄軍空襲炸死，4人的遺體就這樣躺在路旁，一旁還擺放著一個灰色登機箱。事後有人在無辜喪生的4人屍體上鋪上床單，但從露出的死者手部上，依舊可以看到血跡斑斑。

隨後網路上也出現事發當時的影片，只見當地一名烏克蘭士兵原本正在協助平民撤離，當他走到路口稍作休息時，突有砲彈射中馬路，發出轟隆巨響，強烈爆炸威力之下，士兵遭噴飛撞地，一旁同袍趕緊將他拖到遮蔽處。其他士兵則跑到對街，地面上躺著幾名平民，不斷有人叫喊著「醫生！」還傳來哀悽的狗叫聲。

伊爾平市長馬庫辛（Oleksandr Markushyn）表示，至少有8人在6日的襲擊中死亡，「一個家庭毀滅，就在我的眼前，兩名小孩和兩名大人喪命。」

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基對於俄軍的暴戾行為發表嚴正譴責。（圖／路透）

各國領導人紛紛對俄軍的無差別攻擊行為發表強烈譴責，而烏克蘭總統澤倫斯基6日也發表影片嚴正表示，「今天是寬恕星期天，但現在卻有成千上萬的人在這場戰爭中淪為受害者、經歷苦難，我們絕對不會原諒俄羅斯的暴行，上帝也不會寬恕他們，今天不會、明天也不會、永遠都不會。他們將要迎接的不是寬恕，而是審判。」他說，烏克蘭一定會報復到底！

澤倫斯基痛批，俄羅斯的攻擊已奪去無數烏克蘭平民的性命，這根本就是蓄意謀殺。他同時也抨擊西方強國對於俄羅斯暴行的無作為，而從俄羅斯的表現看來，足夠證明目前西方對他們的制裁根本就不痛不癢。

以下照片可能造成不適

▲▼烏克蘭1家4口遭俄軍空襲炸死。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼烏克蘭1家4口遭俄軍空襲炸死。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼烏克蘭伊爾平市（Irpin）遇俄軍空襲，一家四口被炸死。（圖／達志影像／newscom）

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

 

►白色情人節就決定穿「北歐小刺蝟」情侶裝

ET快訊
快訊／史上最硬教召　第3天操課內容曝
環東超貴車禍畫面曝！3車總價可買北市房　原因竟是2人「腳癢」
快訊／台電董事長確定為大停電丟官　王美花被慰留理由曝光
養羊男縱火奪6命　闖禍後還被當受災戶安置
普丁又失高級軍官　斯巴達指揮官戰死烏東
烏克蘭大反攻！特警持RPG「打爆俄坦克」　炸出巨大火球畫面曝
男租客縱火奪6命　「心愛寵物羊」也被他燒成焦屍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

普丁恐將發動核武戰！女兒傳已躲「地下城」　情婦疑逃瑞士避難

美國擬禁俄羅斯石油　專家預言最慘狀況...恐搞垮「自己人」

不斷更新／第三輪談判將登場！　烏克蘭拒絕將公民撤往俄國、白俄

普丁又失高級軍官！斯巴達指揮官戰死烏東　俄軍攻烏計劃再遇阻

人道走廊竟通往「俄國、白俄」！　烏克蘭怒轟：不道德

戰爭突然開打「必要物品先帶毛小孩」　150萬烏克蘭人逃離成難民

烏克蘭絕地大反攻！特警持RPG「打爆俄坦克」　炸出巨大火球畫面曝

俄軍無差別砲擊平民！烏一家4口慘死　澤倫斯基怒：絕對報復到底

美國擬禁俄石油進口　外媒曝：轉向沙烏地、委內瑞拉尋求供應

遠赴烏克蘭幫打仗？　英參謀總長「勸大家別去」：不合法且沒幫助

俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空

動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

金宇彬超會撩！點菜「手溫暖牽上去」　暴風讚美奶奶客人...都害羞惹

米克斯在休耕田地狂奔放風 飆速讓水花濺起還華麗轉彎

只愛爸！米克斯熱情飛撲迎接　換媽回家秒變臉「敷衍搖尾巴」

女CEO未婚買上等精子生二胎！　霸氣嗆酸民：婚姻目的不是繁衍後代

小羔羊想喝奶竟上演軟骨功　折前腳用後腳推擠出柵欄外

普丁恐將發動核武戰！女兒傳已躲「地下城」　情婦疑逃瑞士避難

美國擬禁俄羅斯石油　專家預言最慘狀況...恐搞垮「自己人」

不斷更新／第三輪談判將登場！　烏克蘭拒絕將公民撤往俄國、白俄

普丁又失高級軍官！斯巴達指揮官戰死烏東　俄軍攻烏計劃再遇阻

人道走廊竟通往「俄國、白俄」！　烏克蘭怒轟：不道德

戰爭突然開打「必要物品先帶毛小孩」　150萬烏克蘭人逃離成難民

烏克蘭絕地大反攻！特警持RPG「打爆俄坦克」　炸出巨大火球畫面曝

俄軍無差別砲擊平民！烏一家4口慘死　澤倫斯基怒：絕對報復到底

美國擬禁俄石油進口　外媒曝：轉向沙烏地、委內瑞拉尋求供應

遠赴烏克蘭幫打仗？　英參謀總長「勸大家別去」：不合法且沒幫助

台東台9線轎車撞變電箱　車頭全毀3人送醫

巴黎時裝周／BALENCIAGA壓軸服裝聲援烏克蘭！　藍黃色藏洋蔥

南投林管處發票換苗木3／11登場　1.2萬株6種台灣原生種任選

桃園社區「天降菜刀」險砸女網友　住戶陽台晾刀具不小心掉落

普丁恐將發動核武戰！女兒傳已躲「地下城」　情婦疑逃瑞士避難

時尚部落客完美胸型全都露　星星遮點自封「Gucci女王」

鐵籠煉獄！毛孩遭鍊子綑綁「半身腐化成骨」　陳屍多日主人不理

「擊劍錦標賽」鮮肉選手竟是林依晨師弟！　只練4個月上場曝超狂成績

資訊服務再進化　基金投資更便利

快訊／史上最硬教召第3天操課內容曝　執行「戰傷急救」訓練

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

國際熱門新聞

快訊／俄軍宣布在烏克蘭多地停火

俄軍故意掃射撤離民眾　母子陳屍路邊

俄：各國勿收留烏克蘭軍機　否則一律視同參戰

川普被爆「奇招」壓制普丁　拖習近平下水

傳說封印九尾妖狐「日本殺生石」驚傳碎裂畫面曝

俄知道澤倫斯基在哪！她驚揭：普丁要捉活的

紐時：美國擬將承諾提供台灣的F-16戰機轉送波蘭

史上最猛制裁！美國務卿：考慮禁俄羅斯石油

歐美計畫建立「烏克蘭流亡政府」

澤倫斯基怒了！控俄將「轟炸經濟命脈」

俄軍破壞天然氣管線　烏克蘭75萬人沒暖氣

烏克蘭發起「抵制可口可樂」運動

11歲男童「手上寫電話號碼」獨自出逃烏克蘭

24小時擊落9軍機　俄軍被俘畫面曝光

更多熱門

相關新聞

烏克蘭提出未來跟台灣有更多合作　吳釗燮：平等交往都會是朋友

烏克蘭提出未來跟台灣有更多合作　吳釗燮：平等交往都會是朋友

俄羅斯武力入侵烏克蘭後，導致許多烏克蘭人流離失所，台灣政府也火速捐贈27噸的醫療物資，更發起捐款、捐物資的行動；這讓烏克蘭政府資深官員也提出，未來會跟台灣擴大合作的可能。對此，外交部長吳釗燮7日表示，只要願意跟台灣做朋友，平等交往都會是朋友，更多合作都不會排除。

F1車隊與俄羅斯贊助商、車手解約

F1車隊與俄羅斯贊助商、車手解約

遠赴烏克蘭打仗？　英參謀長勸公民別去

遠赴烏克蘭打仗？　英參謀長勸公民別去

烏、中友好曾交易遼寧艦　吳釗燮：哪裡有難台灣人就會展現愛心

烏、中友好曾交易遼寧艦　吳釗燮：哪裡有難台灣人就會展現愛心

台灣人5天捐出3億善款　瑞莎弟弟：烏克蘭不會投降會奮戰到底

台灣人5天捐出3億善款　瑞莎弟弟：烏克蘭不會投降會奮戰到底

關鍵字：

俄烏戰爭俄烏局勢烏克蘭俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

醫科男大生與女友環島　負氣下車墜溪亡

爺孫戀66歲李坤城驚傳病重！

76萬YouTuber飛烏克蘭當義勇軍：若活著回來，會接受處罰

一堆波蘭美女大學生指定來台　原因讓人噴飯

《辛普森》1998年早預言烏克蘭結局

棒棒堂男星驚吐「離婚念頭」！淚訴5虧欠

快訊／謝忻裸照外流「已親自報案」

不斷更新／台中惡火6人1羊亡！8樓加蓋尋獲嬌小女屍

女山友碎唸「站太高」！他下秒失足墜崖

台中大火6死　她目睹多樓層同時燒起來

LINE群組太多沒在用？簡單「1招」退出不怕尬

違停害死騎士卻默默閃人　女駕駛遭終身吊照不服喊：與我無關啊

台中惡火最幸運生還者！他6樓跳下僅輕傷

廁所只標「H」和「D」　他尿急：哪間是男廁

謝忻多張裸照被曝光崩潰！　新書統籌慌了

更多

最夯影音

更多
俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空

俄國攝影師拍柳橙發霉過程　近距離畫面如置身浩瀚太空
動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

動力火車飆唱《我很好騙》《愛到瘋癲》　顏志琳照提詞機走...尤秋興虧：不用按規定！

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

FAYE近距離看粉絲...《我們的愛》唱到哭　3首經典「老東西」：現在看滿好的

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

女童遭「反鎖車內」害怕大哭　警破窗救援急問：妹妹沒事吧

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

台中住宅大火！3人站鐵窗求救　男跳窗逃生「重摔車頂」凹大洞

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面