台灣恐成第2個烏克蘭？　澳洲助防長：要做好準備「慎防中國犯台」

▲海斯迪認為，澳洲應為中國可能犯台一事做好準備。（圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／綜合報導

隨著烏俄戰爭的爆發，台海的緊張關係再次成為國際焦點，外界擔心中國國家主席習近平也會效仿普丁，對台展開攻擊。澳洲國防部助理部長海斯迪（Andrew Hastie）表示，澳洲現在就應為中國可能犯台一事做好準備，而議員夏爾馬（Dave Sharma）則認為，中國攻台所遇到的阻礙會更大。

綜合外媒報導，海斯迪6日接受《澳洲天空新聞》採訪時表示，中俄這2個威權國家的戰略相仿，因此「我認為相比於西方對俄國的制裁，習近平更關注的是普丁是否能在這場戰爭中取得勝利，我相信中國可能會在台灣和其他地方展開潛在行動，澳洲必須為此做好準備」。

他補充，中國和俄羅斯一樣，是一個崇尚擴張主義的國家，「這就是為什麼我們在國防方面投資了2700億美元（約新台幣5兆6000億元），以便在有需要時捍衛主權和保護人民。

澳洲自由黨議員夏爾馬則認為，台灣與烏克蘭屬於「不同的情況」，因為中國一旦攻打台灣，美國及其盟友必然會做出不同的反應。他舉例，就在上週，美國剛派遣了一個非常高級別的代表團來台，「我認為這應該就足以向人們表明，台灣與烏克蘭是不同的」。

夏爾馬表示，從美國的戰略利益和衝突的角度來看，台灣在任何意義上都不會是烏克蘭的翻版，「我認為，中國犯台所遇到的阻礙會更多，外國勢力介入的規模將大大增加，而軍事行動的難度也會加大」。

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