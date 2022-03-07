美國擬禁俄石油進口　外媒曝：轉向沙烏地、委內瑞拉尋求供應

▲ 美國總統拜登。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，掀起國際社會廣泛譴責及制裁，美國更打算破天荒禁止進口俄國石油，正與歐洲盟友及日本共同商討。一旦制裁成真，將影響石油供應及價格。有美媒指出，美國總統拜登正考慮為此出訪沙烏地阿拉伯及委內瑞拉，說服提高石油產量。

美國政治新聞媒體Axios報導，拜登顧問正討論今年春天出訪沙烏地阿拉伯的可能性，目的除修復兩國關係，也是為說服沙特開採更多石油。

綜合《華爾街日報》、《金融時報》，全世界都在尋找石油供應商替代方案，以防西方加強對俄制裁。知情人士透露，白宮拉丁美洲事務最高官員岡薩雷斯（Juan Gonzalez）5日在委內瑞拉首都加拉加斯與該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）會談。另有消息來源證實，一個美國高級代表團在加拉加斯參加會議。

報導指出，美國和委內瑞拉官員討論放寬石油制裁。根據《紐約時報》，美國部份官員認為，可以委內瑞拉石油取代俄國石油。

Axios還指出，拜登可能出訪日本、西班牙、德國及以色列。但白宮一名發言人表示，目前未宣布任何出訪行程，大部分猜測為時過早。

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