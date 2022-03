忍痛炸橋！烏軍將炸毀基輔最後1座連外橋　阻止俄國坦克入侵

▲烏克蘭基輔附近的伊爾平市民眾逃難。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/編譯

為了阻止俄軍坦克殺進基輔,外媒報導,烏克蘭已將首都基輔西側的連外橋梁幾乎炸光,剩下最後一座名為比洛戈羅德卡(Bilogorodka)的大橋,原本曾經通往綠意盎然的避暑勝地,現在已經成為戰區。然而,橋下目前已布置好炸藥,只要守軍一收到引爆命令,就會炸毀基輔這座僅存的橋梁。

根據法新社報導,負責駐守比洛戈羅德卡橋的是烏克蘭志願軍中士卡斯珀(Casper),他受訪時抬頭看著前線上空的烏克蘭無人偵察機,心想自己可能很快必須切斷基輔與西部廣大腹地的最後一座橋梁,「我們將盡一切可能保存它,但如果我們接到上級命令或看到俄軍推進,我們就會炸毀它。」

