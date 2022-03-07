烏克蘭把俄告上國際法院！　怒批普丁濫用「種族滅絕」藉口開戰

▲國際法院將開庭聽審烏俄種族滅絕訴訟案，下同。（圖／翻攝自ICJ官網）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭將於當地7日向海牙國際法院（ICJ）提出申請，要求法院做出緊急裁決，下令俄羅斯停止入侵，還表示普丁為了對烏克蘭發動戰爭，而舉出「種族滅絕」的藉口是錯誤的，因此要求法院介入處理。

據路透社報導，俄羅斯總統普丁曾聲稱，俄羅斯對烏克蘭發起的「特別軍事行動」是必要的，而且這起行動是為了要「保護在烏克蘭東部遭受欺凌和種族滅絕的人」。烏克蘭認為，種族滅絕的說法並不真實，而且在任何情況下都不能作為侵烏的法律依據，因此烏克蘭將根據1948年「防止及懲治滅絕種族罪公約」，對俄羅斯提起訴訟。

國際種族滅絕學者協會（IAGS）曾在上週指出，普丁「盜用和濫用種族滅絕」一詞作為開戰藉口，因為「完全沒有證據表明烏克蘭正在發生種族滅絕」。報導稱，國際法院能在幾天或幾週內下令採取快速的「臨時措施」，以防止局勢惡化，然後再審視案件進行審理，或研究當局是否擁有管轄權。

儘管國際法院的裁決具有一定約束力，各國通常也會遵循國際法院的審判，但它沒有直接執行裁決的手段。這場聽證會將於台北時間7日下午5點在海牙國際法庭展開，提出訴訟的烏克蘭將率先就此案進行陳述，而俄羅斯將於8日作出回應。

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