情侶一起在前線打仗！　新娘「頭盔換頭紗」身穿軍服開心完婚





▲攜手多年的情侶決定在戰場結婚。（圖／翻攝自Twitter／Vitali Klitschko）

記者李振慧／綜合報導

烏俄戰爭持續延燒，烏克蘭為了抵抗外敵全民徵兵一起抗戰，近來傳出一對交往20多年的情侶身穿軍服，決定在前線完成婚禮，其他士兵則幫忙把新娘的頭盔換成頭紗，大家一同開心慶祝，畫面看起來十分溫馨。

影片中可看到，身穿軍服的情侶萊西亞(Lesya)與瓦萊里(Valeriy)，2人在基輔市一處疏散檢查站舉行簡單的婚禮。畫面中可看到，新娘萊西亞暫時把頭上頭盔換成頭紗，手拿著花束，在市長克里契科(Vitali Klitschko)的見證下成婚。

克里契科表示，「這對情侶一同交往生活多年，現在他們決定結婚，儀式在其中一個檢查站旁舉行，生活還是要繼續，我們將繼續保護基輔、基輔市民、我們國家所有人的生命」。