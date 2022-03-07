南韓總統大選剩2天　執政黨黨魁拉票遭槌子「重擊後腦杓」送醫

▲南韓執政黨共同民主黨代表宋永吉（中）於2021年5月2日當選成為黨魁。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

南韓9日將舉行總統大選，執政黨黨魁宋永吉7日上午在首爾新村街頭進行造勢活動時，遭身分不明的男子以槌子攻擊後腦杓3、4下，被緊急送往急診室，進行縫合治療。

南韓《朝鮮日報》根據取得的影像指出，「共同民主黨」黨代表宋永吉7日上午於西大門區新村街出席競選活動，為同黨的總統候選人李在明造勢。然而，當宋永吉穿過市民走向一棟建築物的途中，一名嫌犯尾隨著他，並從黑色塑膠袋裡拿出預藏的槌子，從後方攻擊他的頭部3、4次，同時嫌犯的另一手還拿著手機錄下襲擊過程。

共同民主黨選舉對策委員會下午表示，宋永吉立即被送往急診室接受傷口縫合治療，目前沒有生命危險，今日預定行程將取消，並對此事件發出強烈譴責，「用暴力妨礙選舉運動是對民主主義的嚴重威脅。」

另外，行兇男子則在當場被共同民主黨有關人士制止，並被帶往附近西大門警署接受調查。據悉，有採訪記者透露，加害人是曾製作過標題為「完成終戰宣言」影片的YouTube頻道經營者。

文在寅政府曾表示，要在其任內推動兩韓通過終戰宣言，正式結束韓戰，不過至今仍未達成。

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