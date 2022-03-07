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他目睹「飛彈飛過頭頂」恐怖瞬間！　烏克蘭機場遭狂轟全毀

▲▼ 烏克蘭西部一座民用機場遭到空襲。（圖／翻攝自Twitter）

▲ 烏克蘭西部一座民用機場遭到空襲。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭，雖反覆強調僅針對軍事設施，但烏國中西部最大城文尼察（Vinnytsia）一座民用機場卻被俄軍空襲炸毀。社群媒體上瘋傳的影片可見，民眾目睹俄軍飛彈「咻」一聲劃過上空，掉落在已經竄出濃煙的機場，開車行經附近公路的民眾也拍下震撼畫面。

烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）指控，俄軍6日飛彈狂轟之下，文尼察的民用機場全毀。當地Telegram頻道All Seeing Eye公開一段影片，拍攝地點在機場西南方3.2公里外的墓地，其中一名頭戴毛帽的民眾正望著前方不斷冒煙的機場，還可聽見一聲聲轟隆巨響，接著鏡頭向後一轉，一枚飛彈就從空中飛過，劃出一條弧線後掉落在冒煙的位置，伴隨著民眾驚恐的喊叫聲。CNN已經證實這段影片的真實性。

烏克蘭最高議會（Verkhovna Rada）也在推特上指出，俄軍對文尼察機場發射8枚飛彈。有民眾開車行經附近公路，拍下機場起火後黑煙衝天的畫面。澤倫斯基也藉次再度向西方喊話，呼籲在烏克蘭上空設禁飛區。

根據CNN，烏克蘭國防部一名發言人原先在臉書發文指出，對文尼察機場的攻擊是從摩爾多瓦的聶斯特河沿岸地區（Transnistria）發射，即摩爾多瓦與烏克蘭邊境的分離主義地區，俄羅斯在此部署軍隊。但烏國國防部後來更正說法，宣稱飛彈可能是從黑海發射。

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