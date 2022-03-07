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烏官員警告：俄軍準備「全面進攻基輔」！　正從車諾比禁區運燃料

▲▼俄羅斯公布武裝部隊進入烏克蘭基輔地區照片。（圖／路透）

▲ 俄羅斯先前公布武裝部隊進入基輔地區的畫面。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏俄衝突戰場原先集中烏克蘭首都基輔，衛星照卻捕捉到一列長達64公里的俄國坦克車隊在基輔25.7公里外卡關3天，疑似因後勤問題無法推進。但烏克蘭國防官員稍早警告，俄軍正準備對基輔發動「全面進攻」，且持續透過被俄軍攻佔的車諾比核電廠禁區補給燃料。

根據BBC，烏克蘭陸軍參謀總部最新消息指出，俄軍已經開始集結資源，坦克及摩托化步兵部隊正向距離基輔僅22公里的伊爾平市（Irpin）推進，為下一步行動做準備。

參謀總部補充，俄國指揮官持續經車諾比核災事故現場周圍的禁區向俄軍供應從白俄羅斯運來的燃料，俄軍同時集中火力包圍東部城市哈爾科夫（Kharkiv）、切爾尼戈夫（Chernihiv）、蘇梅（Sumy）及南部城市尼古拉耶夫（Mykolayiv）。

《衛報》先前報導，英國國防部6日釋出最新情報指出，烏軍強大的抗戰能力使俄軍推進速度減緩，因此轉向鎖定人口密集區作為轟炸目標，目的是打擊烏克蘭士氣。俄國1999年在車臣及2016年在敘利亞皆曾採類似戰術，使用空中及陸地彈藥。但烏俄開打以來，俄羅斯多次強調，攻擊僅針對軍事設施，否認傷害平民。

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