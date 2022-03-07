俄軍1000發子彈對著他轟　記者「下身射穿」幸運逃死！恐怖歷劫曝

記者張寧倢／綜合外電報導

英國《天空新聞》採訪團隊4日在烏克蘭遭到伏擊的俄軍持槍掃射，座車徹底被摧毀。下半身遭子彈射穿的記者拉姆塞（Stuart Ramsay）心有餘悸地說，他估計俄軍擊發了500到1000發子彈，而且很少射偏，在25年的戰地記者生涯中曾被槍擊無數次，但這一次不同，「這次是徹底無情且集中（火力）的攻擊。」

▲基輔的空襲警報響起，烏克蘭民眾及軍人找掩護。（圖／路透）

拉姆塞講述當時遇襲情況，一行人開著租來的現代（Hyundai）轎車準備離開基輔，卻在近郊布察（Bucha）的檢查哨站遭俄軍偵察小隊埋伏掃射，第一波槍擊打穿擋風玻璃，所有人伏身躲進座位下，用英語、烏克蘭語、俄語大喊「是媒體、記者！」但他們立刻明白這不是守衛緊張的烏軍誤射，而是俄軍專業的伏擊。

拉姆塞說，對方有AK-47和良好掩護，在90公尺外的範圍都未見身影，但一波波的子彈打在汽車上，玻璃、方向盤、儀表板粉碎形成一片混亂，前排副駕的攝影師莫克勒（Richie Mockler）防彈衣被擊中二槍，開車的製片人沃爾斯（Martin Vowles）知道他必須立刻下車，因為司機通常是第一個死的。有的人匍匐爬往公路旁的路障，有人滑下另一側的陡峭邊坡，然而，還躲在車上的拉姆塞中彈了。

子彈從拉姆塞的大腿射入，再從下背部穿出，受傷位置離腎臟很近，但幸運的避開了重要器官。他表示，「估計他們至少朝我們發射500發子彈，也許多達1000發，很少射偏。」他和莫克勒逃出車外後，砲火越來越猛烈，他們目睹座車被徹底粉碎，車身大塊碎片散落在路上，一行人衝進附近工廠尋求庇護，當地一支警察部隊不管夜間行動的危險，趕來將拉姆塞帶到警局對面的野戰醫院，他才撿回一命。

▲烏克蘭撤離的民眾穿過基輔一座被毀壞的橋樑。（圖／路透）

拉姆塞說，如果沒有軍事防彈衣和頭盔，他們早就被子彈射死了，但與外媒團隊不同，烏克蘭平民沒有這些防護裝備。拉姆塞具體地描述了這次遇上的攻擊，因為這突顯了俄羅斯入侵的無情，在他25年的戰地記者生涯中報導過約20場戰爭，曾在車臣與烏東被綁架過2次，也多次遭遇伏擊，「通常，他們會朝你開幾槍，但大部分都打偏了。」

拉姆塞心有餘悸地說，這一次不同，這是一次徹底無情且集中（火力）的攻擊。他認為，俄羅斯人往往不擅長與敵軍作戰，但在平民區卻非常高效率，正如先前車臣與敘利亞等戰事中所見，「恐怕我們現在會在烏克蘭看到這種情況，這意味著城市將被夷為平地，而不考慮人道主義後果。」

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