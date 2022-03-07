無數平民慘被俄軍轟死！澤倫斯基怒批「蓄意謀殺」：上帝絕不寬恕

記者葉睿涵／綜合報導

6日是東正教的寬恕星期天，教徒們通常會在這天向親友們請求有意或無意造成的罪行，而人們也會寬恕願意悔改的人。不過，烏克蘭總統澤倫斯基卻表示，俄羅斯無理砲轟烏克蘭的領土，造成無數平民受害、成千上萬人活在痛苦之中，「我們絕不原諒，上帝也絕不原諒」。

綜合外媒報導，澤倫斯基在當地6日發布新影片指出，「今天是寬恕星期天，但現在卻有成千上萬的人在這場戰爭中淪為受害者、經歷苦難，我們絕對不會原諒俄羅斯的暴行，上帝也不會寬恕他們，今天不會、明天也不會、永遠都不會。他們將要迎接的不是寬恕，而是審判。」

▲烏克蘭總統澤倫斯基怒轟，烏克蘭絕不原諒俄羅斯。（圖／路透）

澤倫斯基也在影片中坦言，「俄軍現在在境內不斷砲擊我們的國防綜合體企業，這些建築大多是蘇聯政府數十年前所造，而且都位於城市裡，附近住著數十萬人，還有成千上萬的人在那裏工作，俄羅斯的攻擊已奪走烏克蘭眾多平民的性命，這是蓄意謀殺。」

澤倫斯基也在影片中抨擊西方對俄羅斯的暴行毫無作為，「截至週日為止，我還沒看到任何世界領導人對俄羅斯的行為做出反應，但從俄羅斯的表現看來，他們明顯正在向西方發出明確訊號，即西方實施的制裁，力度還不夠。想想西方政治家對於占領者有罪不罰的感受，是為什麼？」

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