俄軍破壞天然氣管線　烏克蘭75萬人「零下酷寒沒暖氣」只能挨凍

▲ 馬力波一家醫院裡，醫護人員的子女裹著毯子取暖。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯揮兵入侵烏克蘭第12天，先前宣布在烏國南部港口城市馬力波（Mariupol）停火，開放「人道走廊」撤離平民，卻二度宣告破局。當地官員指控，俄軍不僅違反協議，在停火期間開砲，還破壞馬力波及頓內茨克地區（Donetsk）的天然氣管線，導致75萬居民在攝氏零下低溫之下無暖氣可用。

《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，烏克蘭國會議員索夫桑（Inna Sovsun）1日在推特發文表示，「頓內茨克-馬力波的天然氣管線被俄國佔領者破壞。現在戶外溫度還是很常降到攝氏0度以下，但有75萬人沒有暖氣可用。近百萬名當地人將面臨人道主義災難及被凍死的危險」，最後喊話在烏克蘭上空設禁飛區。

Donetsk-Mariupol gas pipeline was damaged by #Russian occupants. Now, more than 750,000 of people are left wthout any heat, while it's still often below 0°C outside.



Almost 1 mln of locals will face a humanitarian disaster and risk to freeze till death.



We need #NoFlyZone now. — Inna Sovsun (@InnaSovsun) March 6, 2022

根據《路透社》，頓內茨克地區政府負責人科里蘭科（Pavlo Kyrylenko）也表示，俄軍破壞管線，導致烏南部分地區天然氣供應中斷，該州從胡歷達爾鎮（Vuhledar）到別爾江斯克港口（Berdyansk）之間117公里範圍都受到影響，工人正緊急修復，現已關閉所有管線，以防天然氣外洩。

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