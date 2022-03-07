普丁找空姐大聊出兵烏克蘭　竟用「槍殺流浪狗」當比喻

▲普丁與空姐們對談時提到「頓巴斯人民不是流浪狗」。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯侵烏腳步未歇，總統普丁5日與俄羅斯航空的空姐對談時，一反先前與法國總統馬克宏「隔著長桌」會面，而是直接坐在空姐身邊大聊為何自己出兵烏克蘭。普丁以「流浪狗」作為比喻，認為頓巴斯（Donbass）分離地區人民無辜遭到殺害，西方國家卻選擇忽視。

▲法國總統馬克宏先前為調停烏克蘭衝突，赴莫斯科會見俄國總統普丁，兩人隔著長桌對談。（圖／路透）

俄媒塔斯社（TASS）、《今日俄羅斯》等報導，普丁下令展開「特別軍事行動」，造成烏克蘭大量平民逃難與傷亡，但俄軍進展似乎不如他所預期，但他仍堅稱出兵是為了「保護」平民。俄航空姐5日晉見總統時提問，雖然大家都支持普丁派兵的做法，但好奇為何這項軍事行動無法避免。

普丁表示，派遣俄軍進入烏克蘭無疑是個「艱難的決定」，「我說的話可能有點尖銳，但情勢迫使我說出我的想法。諸位應該知道，每個地區都會傳出流浪狗攻擊人類的事件。有人受傷，甚至會致命。」

▲普丁5日接見俄羅斯航空空姐。（圖／路透）

普丁說，接著人們就會開始毒殺、槍殺以消滅這些動物，即使流浪狗是不同問題，地方政府仍有責任解決，「但是聽著，頓巴斯人不是流浪狗，數年來卻有1.3萬到1.4萬人被殺害，500多名兒童喪生或傷殘。」

普丁認為，令人特別無法容忍的是，所謂的文明西方國家8年來選擇忽視，因此俄羅斯必須出面保護烏東的親俄分離主義地區人民。另外普丁也列舉了其他幾項引發俄羅斯擔憂的問題，例如，烏克蘭無法保證不加入北約，西方國家協助烏克蘭發展核武器卻不承認等等。

▼普丁認為，西方國家8年來漠視了頓巴斯人民的無辜死傷。（圖／路透）

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