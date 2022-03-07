烏克蘭開車、走路都遇砲彈！車輛險炸成碎片畫面曝　路邊平民慘死

記者張寧倢／綜合報導

儘管俄羅斯當局一再強調未襲擊平民，但卻頻頻傳出烏克蘭民眾遭轟炸、射殺事件。網路上6日流出2段影片顯示，烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）平民車輛在路上行駛，卻突遭砲彈轟炸，街頭瞬間燒成火海，爆炸後的碎片波及後車。另一段畫面則顯示，撤離平民當街遭遇空襲，倒地不起，據信有數人死亡。

Awful video of a Russian air strike in Kharkiv. https://t.co/DGJXxP40eB pic.twitter.com/RWQo8w754X — Rob Lee (@RALee85) March 6, 2022

▲哈爾科夫（Kharkiv）平民車輛遭俄軍轟炸波及而損毀。（圖／翻攝自推特）

基輔東北方的烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）多日來陷入苦戰，通訊軟體Telegram上6日曝光一段影片顯示，數輛平民轎車行駛於當地街道，沒想到，下秒天空突然射下砲彈，行車紀錄器畫面拍到恐怖爆炸瞬間，路上燒出一片火海，車輛也隨即遭到爆炸產生的碎片砸中，傷亡情況不明。

▲烏克蘭士兵與平民當街遭砲彈空襲，造成數人死傷。（圖／翻攝自推特）

另一段影片則拍攝於基輔西郊城市伊爾平（Irpin），當地一名烏克蘭士兵原本正在協助平民撤離，當他走到路口稍作休息時，突有砲彈射中馬路，發出轟隆巨響，強烈爆炸威力之下，士兵遭噴飛撞地，一旁同袍趕緊將他拖到遮蔽處。其他士兵則跑到對街，地面上躺著幾名平民，不斷有人叫喊著「醫生！」還傳來哀悽的狗叫聲。

The Irpin Bridge shelling incident pic.twitter.com/UbJ6oUnZm1 — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) March 6, 2022

▲伊爾平市路上的2具遺體被用床單暫時覆蓋。（圖／達志影像／美聯社）

CNN指出，美聯社照片顯示，幾名平民的遺體被用床單覆蓋著，CNN已經證實這些人都是在影片中遭俄軍空襲而喪生的。此前，伊爾平市長Oleksandr Markushyn表示，至少有8人在6日的襲擊中死亡，「一個家庭毀滅，就在我的眼前，兩名小孩和兩名大人喪命。」

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