美官員：俄軍95％部隊已進入烏克蘭　開戰至今發射600枚導彈

▲俄羅斯公布武裝部隊進入烏克蘭基輔地區照片。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國一名國防部高層6日指出，俄軍入侵烏克蘭以來已經發射約600枚導彈，部署在烏克蘭周遭的20萬大軍，現在則有95％已經進入烏克蘭。

CNN引述該名高層指出，美國觀察到烏克蘭南部已淪陷的赫爾松（Kherson）以及尼古拉耶夫（Mykolaiv），兩軍仍在持續交火。此外俄軍仍試圖包圍基輔，以及首都東北邊的烏克蘭第二大城哈爾科夫（Khakhiv）、北邊的切爾尼戈夫（Chernihiv），以及東南戰線的重鎮馬立波（Mariupol）。

該名高層指出在基輔西邊長達64公里的數百輛軍車車隊，仍停留在原地未繼續前進，目前不清楚車隊前鋒距離基輔多近，此前消息是只剩25公里。俄軍仍未奪取基輔的制空權，情報顯示烏軍和俄軍都還對空戰力量有所保留。

俄軍此次調動20萬軍力作為入侵烏克蘭部隊，高層表示目前95％軍力已進入烏克蘭作戰，俄羅斯從上月24日入侵至今12天，已發射約600枚導彈。「我們相信烏克蘭境內大部分人民都還能維持通訊，也可以上網或收看新聞」，高層說。

赫爾松和尼古拉耶夫戰略地位重要，若俄軍輾壓過這兩座城市，將會向重要港市敖德薩（Odessa）進攻，此前有消息傳出敖德薩外海已出現俄軍船艦，烏克蘭海軍更自沉旗艦，拒絕被俄方攻下或俘虜。此外，城內軍民正在加緊建築防禦工事，準備面對不久後的俄軍兩棲登陸作戰。

該名高層表示美方目前未監測到敖德薩地區有任何兩棲作戰跡象，也沒有消息顯示兩棲作戰會立刻發生。

官員目前無法證實俄軍在基輔向示威者開槍，也不能確定是因為俄軍開火，導致2次人道走廊被迫中斷。關於俄羅斯徵召儲備軍力的消息，官員也表示尚無法證實。