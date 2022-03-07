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布林肯：澤倫斯基若遭暗殺　烏克蘭已有「政權延續計畫」

▲▼拜登政府國務卿被提名人布林肯（Antony Blinken）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）透露，烏克蘭總統若遭暗殺，已有計畫可「延續政權」。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

日前有英媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）自俄國入侵1周多以來，已躲過3次暗殺行動。然而，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）6日受訪時透露，若澤倫斯基真的遇害，烏克蘭政府已經擬定了「政權延續計畫」。

布林肯6日受邀參加哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation），主持人布列南（Margaret Brennan）提問，如果俄羅斯暗殺澤倫斯基會有什麼後果？美國是否正為此研擬緊急應變計畫？布林肯回答，「烏克蘭政府已經制定了計畫，我不會談論或透露任何細節，以確保透過某種方式實現所謂的『政權延續性』。」

獨立報指出，根據烏克蘭憲法，總統澤倫斯基的直接繼任者是國會主席斯特凡楚克（Ruslan Stefanchuk）。有美國官員向紐約時報表示，根據烏克蘭政府的討論，若澤倫斯基喪失行動能力或被殺，斯特凡楚克將接續對抗俄羅斯。

此前，紐約郵報引述泰晤士報報導，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，澤倫斯基已經躲過3次暗殺，其中2場暗殺未遂的行動是由俄國支持的傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）所執行。情報指出，瓦格納集團現有400名「殺手」藏匿於基輔，暗殺目標多達24名烏國政府相關人士。

此外，澤倫斯基26日在基輔郊區躲過來自車臣精銳特種部隊「卡德羅維特小隊」（Kadyrovites）的暗殺。根據烏克蘭國安委員會秘書丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）1日的說法，車臣暗殺部隊已被消滅。

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