中國學生「洗腦片」瘋傳　女師課堂大罵「烏克蘭敗家子」

記者張寧倢／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭，戰火造成無辜平民喪生。最近網路上卻流傳一則影片，中國女老師在課堂上「洗腦」學生，稱烏克蘭在前蘇聯解體時繼承龐大軍事遺產，現在卻是最遺憾的國家，抨擊烏克蘭是個「敗家子」，影片引發網路熱議。不過，先前俄國官方稱中國是朋友時，大陸網友卻緊急切割，表示不支持俄羅斯。

▲中國女老師在課堂上教導學生，稱烏克蘭是「敗家子」。（圖／翻攝自推特）

影片可見，一群穿著紅色制服的學生聽著鏡頭外的女老師講述烏克蘭危機，還接力站起來回答老師的問題，顯然已不是第一次在課堂上討論這個議題。女老師表示，烏克蘭曾是20世紀末最土豪的國家，因為前蘇聯解體時，烏克蘭作為「次子」，繼承了包含核武器庫、主戰坦克、航空母艦與世界最大戰略轟炸機等龐大的軍事遺產。

然而，女老師大力抨擊，烏克蘭這個「敗家子」繼承了大量軍事遺產，現在卻成為了最遺憾的國家。她詢問學生們，從烏克蘭的危機中學到什麼道理？講台下的孩子們異口同聲地答出中國領導人習近平曾說的「日子要自己過」，還說要「好好學習，建設祖國，保衛祖國」。

網路上還有其他版本的影片，穿著不同制服的小學、中學生在教室裡大聲回答老師的問題，而批評烏克蘭的論調幾乎相同，因此被網友認為應該不是老師的個人行為，而是刻意拍攝宣傳片後上傳到網路社群，同步灌輸學生與一般大眾「烏克蘭是敗家子」的想法。不過，這些網路影片的真實性無法證實。

俄國2月24日入侵烏克蘭至今已進入第12天，先前曾試圖以導彈炸毀基輔電視塔失敗的俄羅斯軍隊6日晚間再次轟炸烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）的電視塔，據信當地的電視、廣播通訊已斷聯。

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