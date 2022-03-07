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不斷更新／Netflix、TikTok暫停俄羅斯服務！　俄軍砲毀烏電視塔

▲▼Netflix。（圖／達志影像／美聯社）

▲Netflix宣布暫停俄羅斯服務。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

俄國2月24日入侵烏克蘭至今進入第12天，俄軍6日轟炸第二大城哈爾科夫的電視塔，造成廣播通訊全斷，與轟炸基輔電視塔一樣，俄羅斯想全面切斷烏克蘭對話通訊，俄國國防部長科納申科夫也預告，接下來會瞄準烏克蘭軍工企業，展開精準導引轟炸。此外，最新加入和擴大制裁的企業包括Netflix與美國運通，TikTok則是受限於俄國頒布的禁令，被動宣布暫停部分功能。

根據美媒「NBC」報導，國際信用卡機構Visa、萬事達以及美國運通（American Express）6日宣布暫停俄羅斯業務後，Netflix發言人6日證實，評估目前情況後，「我們決定暫停在俄羅斯的服務」。《政客》（POLITICO）報導，Netflix這項聲明的實際影響，是俄羅斯境內從7日開始暫時無法註冊新用戶，而已經是訂閱戶的人只能收看到當期結束，下一期將無法續訂，俄羅斯用戶將會被暫時停用，直到烏克蘭情況出現轉機，Netflix才會考慮重新啟動在俄羅斯的服務。

TikTok表示，由於俄羅斯政府針對「假消息」以及散播「入侵」、「戰爭」字眼頒布新禁令，俄羅斯用戶將不能再瀏覽來自國外的影片，也不能上傳新的影片或開啟直播。

▲▼烏克蘭哈爾科夫電視塔遭砲擊，通訊全斷。（圖／翻攝推特）

▲烏克蘭哈爾科夫電視塔遭砲擊，通訊全斷。（圖／翻攝推特）

俄軍6日晚間轟炸基輔東北方烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）的電視塔，據當地消息，電視和廣播通訊已全數斷聯。此前俄軍砲轟基輔電視塔，同樣企圖斷絕城市通訊傳播，但未成功炸毀基輔電視塔。

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）指出，烏方正利用軍工企業職員修復軍事硬體設備，準備重新投入戰場，因此俄國接下來將針對烏克蘭境內軍工企業進行精準打擊，警告這些職員應盡快離開，以免遭到俄軍轟炸。

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