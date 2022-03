龍捲風強襲美國釀7死！　創愛荷華州14年來最慘紀錄

文/中央社愛荷華州溫特塞特6日綜合外電報導

有關單位表示,美國愛荷華州中部今天遭好幾個龍捲風侵襲,摧毀民房、樹木與電線,已知7人死亡。當局稱這是2008年以來龍捲風在愛荷華奪命最多的一次。

▲龍捲風襲擊美國愛荷華州中部。(圖/翻攝推特)

美聯社報導,麥迪遜郡(Madison County)的緊急應變單位官員表示,其中一個龍捲風當地時間5日傍晚襲擊愛州首府狄蒙(Des Moines)西南方靠近溫特塞特(Winterset)附近時,造成6死4傷。死者裡有2名5歲以下的幼童,另4名為成人。

