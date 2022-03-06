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英國副首相承認　已為烏克蘭培訓「2.2萬武裝力量」

▲英外交大臣多米尼克·拉布（Dominic Raab）（圖／路透社）

▲英國副首相拉布（Dominic Raab）。（圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯與烏克蘭戰爭持續，英國副首相拉布（Dominic Raab）日前接受媒體訪問時表示，烏克蘭衝突恐怕將持續數月、甚至是長達數年的持久戰，國際盟友必須做好準備，給予烏克蘭長期的支持，並且有必要展現「戰略耐力」，才能迫使俄羅斯軍隊撤退。

英國副首相拉布（Dominic Raab）6日接受英媒《天空新聞》訪問時說，他們與國際盟友的任務是，確保普丁在烏克蘭行動的失敗，但他認為衝突將會持續很長一段時間，「大概是幾個月，甚至可能長達數年，因此我們必須展現一些戰略耐力，因為事情不會在幾天內結束」。

他強調，那一些認為衝突可以在幾天內解決的人都是在「自欺欺人」，國際盟友需要「表現出一些戰略耐力」，才能迫使俄羅斯軍隊撤退。他也呼籲中國、印度應該要出面施壓，「中國在這件事上有責任，他是聯合國安理常任理事國之一。另外印度也一樣（應該要站出來）。我們需要擴大外交壓力」。

另據《央視》引述《天空新聞》報導，拉布在訪問時曾透露，英國已向烏克蘭提供了價值2.2億英鎊（約新台幣83億元）的人道主義支持，也為烏克蘭培訓了大約2.2萬人的武裝力量，同時向俄羅斯實施了他有記憶以來「最嚴厲的制裁方案」。

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