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跨越波烏邊境！美國務卿布林肯「對話烏克蘭外長」：提供更多武器

▲▼波烏邊界見面 布林肯會烏克蘭外長展團結。（圖／翻攝自布林肯推特）

▲美國國務卿布林肯跨越邊境，會見烏克蘭外長、探視難民。（圖／翻攝自布林肯推特）

文／中央社

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天在波蘭與烏克蘭邊界和烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）會面，在俄羅斯入侵烏克蘭第10天之際展現團結。

兩人在擠滿難民、高度戒備的邊界口岸談了45分鐘，討論對基輔軍方提供更多武器，以及全球持續對莫斯科施壓等問題。

庫列巴在高度戒備的波、烏邊界口岸科爾佐瓦-克拉科维茨（Korczowa-Krakovets）和布林肯會面後表示：「我希望烏克蘭人民把這看成一個明確的訊息，就是我們有朋友和我們站在一起。」

布林肯則說，「全世界都支持烏克蘭，就像我和我的朋友，我的同事們站在烏克蘭這裡一樣」。

他說，烏克蘭「將會戰勝」。

庫列巴表示，他敦促布林肯增加對烏克蘭提供武器裝備，特別是戰機和大型防空系統，以對抗俄國空軍。

庫列巴告訴邊界一小群記者：「我們對已經安排的反戰車武器與軍火很滿意，眾所周知，我們對戰機、攻擊 飛機、防空系統有最高度的需求。」

「我們需要…大型防空系統確保空域安全，如果我們失去制空權，地面上就會有更多流血。」

他也批評北大西洋公約組織（NATO）反對在烏克蘭領空設定禁飛區。設定禁飛區的目的，是要讓俄國戰機無法自由行動執行攻擊並移動部隊。

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