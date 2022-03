烏克蘭唐鳳！31歲天才IT大臣「靠手機」抗俄　動員駭客大打數位戰

▲烏克蘭數位轉型部長費多羅夫(Mykhailo Fedorov)年僅31歲。(圖/推特/@FedorovMykhailo)



記者王佩翊/編譯

烏克蘭副總理兼數位轉型部長費多羅夫(Mykhailo Fedorov)因為在推特上公開向馬斯克喊話,請求提供星鏈服務進行援助,且隨即獲得對方霸氣回應,「已啟動星鏈服務,將全面支援烏克蘭。」在國際間爆紅。他同時也在俄烏衝突期間,號召全球駭客進行網攻等,大打數位戰。而這一切全都只靠一台手機就完成,也讓人不禁狂讚,這名年僅31歲的部長簡直就是「烏克蘭版唐鳳」。

根據BBC報導,這名烏克蘭最年輕的部長費多羅夫同時也是總統澤倫斯基的好友,俄羅斯攻打烏克蘭後,他們大部分的時間都是躲在基輔的一個秘密地堡內,商討戰略與研擬軍事策略。而身兼副總理的費多羅夫則和他的團隊共同開展了一場完全不同類型的新型態戰爭。他表示,「科技才是打敗坦克的最佳解決方案。」

費多羅夫擅長使用社交軟體,他透過推特先後呼籲各大企業的執行長切斷與俄羅斯的聯繫,甚至還號召全球駭客組成志願軍,對俄國發起網路攻擊,光是「烏克蘭志願軍」的Telegram就已經集結27萬名成員。而他甚至公開呼籲全球駭客對俄羅斯進行非法網路攻擊。

費多羅夫只靠著一台手機,就完美展現出數位轉型部長的真正實力。事實上,早在俄羅斯開戰前,費多羅夫就目標將烏克蘭打造成一個「智慧型手機的國家」。

Meta is stepping up to shut down Russian lies. When will @YouTube? We are calling on @Google to deplatform Russian state media in the strongest possible terms. @susanwojcicki @sundarpichai